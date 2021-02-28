У зв'язку з відлигою та очікуваними опадами в Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека, рятувальники закликають не ризикувати здоров'ям під час походів у гори.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“1 березня на високогір’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)”, – йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають людей не ризикувати здоров’ям під час походів у гори в період оголошення лавинної небезпеки.

З початку 2021 року вони вже врятували понад 360 людей, більше як 220 надали допомогу.

У ДСНС нагадали, що з 13 лютого на Закарпатті, біля підніжжя гір Магура-Жиде та Гемба, а також на прилеглих до них територіях і схилах продовжують шукати туриста з Києва. Він заблукав під час катання на лижах. Рятувальникам вдалося знайти живим його товариша.

Якщо ви все ж вирішили йти в гори, то рятувальники нагадують, що перед походом потрібно зареєструватися в них. Крім цього, потрібно підготуватися до походу, узявши з собою теплі речі й альпіністське спорядження, іти в похід лише в супроводі досвідчених туристів і припинити подорож за несприятливої погоди. Не ходіть у такі походи самі, мінімальна рекомендована кількість учасників туристичної групи — 3 людини.