Рятувальників з Луганщини підозрюють у ліквідації липневих лісових пожеж лише на папері 

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом посадовцям ДСНС, які, за версією слідства, складали акти про гасіння пожеж на Луганщині без реальної ліквідації вогню.

Про це повідомили у пресслужбі Держбюро розслідувань.

Як відомо, на початку липня на Луганщині кілька днів вирували масштабні лісові пожежі. Зокрема, горіла територія садівничого товариства №5 “Озеро Вовче” в Новоайдарському районі. Внаслідок пожеж загинули троє осіб, було знищено житлові будинки, господарчі споруди тощо.

Після 7 місяців розслідування ДБР оголосило, що, за версією слідства, посадові особи підрозділів ГУ Держслужби з надзвичайних ситуацій у Луганській області вносили неправдиві дані в офіційні документи стосовно керівників гасіння пожежі, сил та засобів, начебто залучених до роботи. При цьому рятувальники до місця пожежі не виїжджали.

“ДБР оголосило трьом посадовцям ДСНС підозру у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України)”, — заявили у відомстві.

Якщо їхню провину буде доведено в суді, їм загрожує штраф від 34 до 68 тисяч гривень, обмеження волі на строк до 3 років та позбавлення права обіймати певні посади на такий самий термін.