Репер Killer Mike зі сльозами на очах звернувся до людей, які протестують через загибель 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда від рук поліцейських в Міннеаполісі.

Свою промову репер виголосив на тлі протестів у місті.

У своїй промові Майк розповів, що сам є сином поліцейського і закликав людей стримати хвилювання.

“Я син поліцейського в Атланті. І я маю багато любові і поваги до офіцерів поліції, починаючи з перших восьми темношкірих офіцерів поліції Атланти. І я разом з вами спостерігав, як білий поліцейський вбиває темношкірого. Я знаю – те, що сталося розриває ваше серце на частини”, – сказав репер.

Він також нагадав, як поліцейський душив чоловіка та заявив, що втомився бачити, як вмирають темношкірі.

“Я прокинувся з бажанням побачити, як цей світ горить дотла, бо я втомився дивитися, як вмирають темношкірі. Цей поліцейський душив людину протягом дев’яти хвилин з таким виглядом, ніби це звичайна справа, і той помер, як зебра, затиснута в левовій щелепі”, – заявив Майк.

Репер закликав жителів утриматися від руйнування міських будівель.

“Ми не хочемо бачити, як спалюють магазини. Ми хочемо бачити як вся система, яка створює умови для систематичного расизму, згоряє до тла. Мені довелося приїхати сюди з цією промовою, щоб сказати – ми не повинні спалювати свій будинок з ненависті до ворога. Ми повинні зміцнити його з любові до порядку”, – підкреслив він.

The whole country needs to stop right now and listen to Killer Mike. He’s verbalizing what a lot of us don’t know how to express pic.twitter.com/yiBEaicRGT — ment (@mentnelson) May 30, 2020

Майкл Рендер – американський репер, який виступає під сценічним ім’ям Кілер Майк (Killer Mike).

Народився 20 квітня 1975 року. Він дебютував на треку OutKast “Snappin and Trappin” з альбому Stankonia (2000) і брав участь у записі їхнього синглу “The Whole World”, нагородженого премією “Греммі”.

Його дебютний альбом Monster вийшов в 2003 році. В якості ведучого синглу з нього була випущена пісня “Akshon (Yeah!)”,на якій гостьовий вокал записав реп-дует OutKast. Вона також увійшла в саундтрек до відеогри Madden NFL (версії 2004 року), і крім того, спеціально для гри репер створив ремікс цієї пісні.

Другий сингл з платівки “A.D.I.D.A.S.” (Скорочення від “All day I dream about sex”) за участю Big Boi і Сліпі Брауна зайняв 60-е місце в чарті Billboard Hot 100, і до сих пір це – найвище сольне досягнення виконавця в пісенному хіт-параді США. Диск Monster досяг 10-го місця в Billboard 200. Реліз другого альбому Ghetto Extraordinary кілька разів відкладався через розбіжності між Big Boi і Sony Records.

В середині 2000-х років Кілер Майк входив до складу реп-супергрупи Purple Ribbon All-Stars. Останній на сьогоднішній день альбом репера R.A.P. Music 2012 року було спродюсований Ел-Пі і високо оцінений музичними критиками.

Рендер також знімався у фільмах “20 похороніву”, “Моє життя в Айдлвайлді” і “Поза законом”.