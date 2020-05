Свою промову репер виголосив на тлі протестів у місті.

У своїй промові Майк розповів, що сам є сином поліцейського і закликав людей стримати хвилювання.

“Я син поліцейського в Атланті. І я маю багато любові і поваги до офіцерів поліції, починаючи з перших восьми темношкірих офіцерів поліції Атланти. І я разом з вами спостерігав, як білий поліцейський вбиває темношкірого. Я знаю – те, що сталося розриває ваше серце на частини”, – сказав репер.

Він також нагадав, як поліцейський душив чоловіка та заявив, що втомився бачити, як вмирають темношкірі.

“Я прокинувся з бажанням побачити, як цей світ горить дотла, бо я втомився дивитися, як вмирають темношкірі. Цей поліцейський душив людину протягом дев’яти хвилин з таким виглядом, ніби це звичайна справа, і той помер, як зебра, затиснута в левовій щелепі”, – заявив Майк.

Репер закликав жителів утриматися від руйнування міських будівель.

“Ми не хочемо бачити, як спалюють магазини. Ми хочемо бачити як вся система, яка створює умови для систематичного расизму, згоряє до тла. Мені довелося приїхати сюди з цією промовою, щоб сказати – ми не повинні спалювати свій будинок з ненависті до ворога. Ми повинні зміцнити його з любові до порядку”, – підкреслив він.

The whole country needs to stop right now and listen to Killer Mike. He’s verbalizing what a lot of us don’t know how to express pic.twitter.com/yiBEaicRGT

— ment (@mentnelson) May 30, 2020