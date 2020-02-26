Реп-виконавиця Alyona Alyona закликала українців відмовитися від одягу з натурального хутра та шкіри.

Про це вона написала в Instagram.

“В Україні ще досі відкрите питання про запровадження законопроекту щодо заборони виробництва хутра. Я закликаю всiх полiтикiв звернути на це увагу. Але, законопроєкт — це лише частина справи. Варто почати з себе.”, – написала виконавиця.

Alyona Alyona закликала відмовитися від натурального хутра та перейти на штучний, а натуральну шкіру замінити на еко-шкіру.

“Це набагато стильніше і красивіше, ніж чиєсь вбите тіло”, – зазначила реп-виконавиця.