Про це вона написала в Instagram.
“В Україні ще досі відкрите питання про запровадження законопроекту щодо заборони виробництва хутра. Я закликаю всiх полiтикiв звернути на це увагу. Але, законопроєкт — це лише частина справи. Варто почати з себе.”, – написала виконавиця.
Alyona Alyona закликала відмовитися від натурального хутра та перейти на штучний, а натуральну шкіру замінити на еко-шкіру.
“Це набагато стильніше і красивіше, ніж чиєсь вбите тіло”, – зазначила реп-виконавиця.
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БЕЗ ШКУРОДЕРЕНЬ ⠀ В Україні ще досі відкрите питання про запровадження законопроекту щодо заборони виробництва хутра. Я закликаю всiх полiтикiв звернути на це увагу! ⠀ Але, законопроект — це лише частина справи. Варто почати з себе. Замініть натуральне хутро на штучне, натуральну шкіру — на еко-шкіру. Це набагато стильніше і красивіше, ніж чиєсь убите тіло🙌🏼 ⠀ Ми маємо пам‘ятати, що великі зміни починаються з нас самих❤️ ⠀ #hutrooff
Раніше Alyona Alyona презентувала новий трек, присвячений пам’яті всіх, чиє життя обірвалося надто рано.
- У грудні минулого року співачка Джамала та реп-виконавиця Alyona Alyona презентували спільну пісню “Забирай”. Вона присвячена темі кібербулінгу, хейту в Мережі, “диванним критикам”, які живуть чужим життям і жорстко критикують інших людей в соцмережах.