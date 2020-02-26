Про це вона написала в Instagram.

“В Україні ще досі відкрите питання про запровадження законопроекту щодо заборони виробництва хутра. Я закликаю всiх полiтикiв звернути на це увагу. Але, законопроєкт — це лише частина справи. Варто почати з себе.”, – написала виконавиця.

Alyona Alyona закликала відмовитися від натурального хутра та перейти на штучний, а натуральну шкіру замінити на еко-шкіру.

“Це набагато стильніше і красивіше, ніж чиєсь вбите тіло”, – зазначила реп-виконавиця.

 

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БЕЗ ШКУРОДЕРЕНЬ ⠀ В Україні ще досі відкрите питання про запровадження законопроекту щодо заборони виробництва хутра. Я закликаю всiх полiтикiв звернути на це увагу! ⠀ Але, законопроект — це лише частина справи. Варто почати з себе. Замініть натуральне хутро на штучне, натуральну шкіру — на еко-шкіру. Це набагато стильніше і красивіше, ніж чиєсь убите тіло🙌🏼 ⠀ Ми маємо пам‘ятати, що великі зміни починаються з нас самих❤️ ⠀ #hutrooff

Допис, поширений Альона (@alyona.alyona.official)


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