Американський модельєр Вірджил Абло презентував третю частину "колекції 2054", яку він створює для бренду Louis Vuitton.

Світлини він розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Вірджил Абло показав деякі предмети з третьої частини “колекції 2054 року” від Louis Vuitton, яку він створює для бренду впродовж останніх трьох років.

Через цю колекцію дизайнер передає своє бачення того, яким буде одяг через чверть століття.

У новій серії можна побачити не лише звичайний одяг, а й такий, що може трансформуватися — як-от пуховик, який може за потреби перетворитися на рюкзак.

Показали й плащ-палатку.

Цьогорічна “колекція 2054” містить предмети у сіро-чорній та синьо-чорній кольорових гамах. До неї також увійшли кепки, шорти, футболки, куртки.