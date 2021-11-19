Світлини він розмістив на своїй сторінці в Instagram.
Вірджил Абло показав деякі предмети з третьої частини “колекції 2054 року” від Louis Vuitton, яку він створює для бренду впродовж останніх трьох років.
Через цю колекцію дизайнер передає своє бачення того, яким буде одяг через чверть століття.
У новій серії можна побачити не лише звичайний одяг, а й такий, що може трансформуватися — як-от пуховик, який може за потреби перетворитися на рюкзак.
Показали й плащ-палатку.
Цьогорічна “колекція 2054” містить предмети у сіро-чорній та синьо-чорній кольорових гамах. До неї також увійшли кепки, шорти, футболки, куртки.
- Торік дизайнер Вірджил Абло потрапив під шквал критики за пожертвування $50 у фонд Джорджа Флойда.