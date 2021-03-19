У п’ятницю, 19 березня, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) розглянула питання інформаційної безпеки. Зокрема, під час засідання постановили провести перевірку цифрового провайдера “Зеонбуд”, який є монополістом понад 11 років.

Про це на брифінгу після засідання заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

“Найближчим часом відбудеться перевірка цього монополіста. Було прийнято протокольне доручення зробити все можливе для того, щоб монополії у цьому дуже важливому для національної безпеки напрямку не існувало”, – заявив Данілов.

Довідка. “Зеонбуд” — це український цифровий провайдер, який займався будівництвом цифрової ефірної мережі наземного телебачення в Україні стандарту DVB-T2. Мережа містить 32 телевізійних програми. Загальна кількість передавачів – 664, у 166 населених пунктах України. Потенційна аудиторія провайдера сягає 12 мільйонів глядачів.

Компанія кілька разів потрапляла у гучні скандали. Зокрема, у 2015 році стало відомо, що “Зеонбудом” володіє офшорна компанія з обмеженою відповідальністю “Планбрідж лімітед”. Її пов’язують з Рінатом Ахметовим, Олександром Януковичем і Дмитром Фірташем. Однак у підприємстві це заперечували.

У тому ж 2015 році група народних депутатів зареєструвала в парламенті законопроєкт №3575 про націоналізацію ТОВ “Зеонбуд”, однак він знайшов потрібної підтримки серед народних обранців.

Минулого року “Зеонбуд” отримав ліцензію на 10 років.