Про це на брифінгу після засідання заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
“Найближчим часом відбудеться перевірка цього монополіста. Було прийнято протокольне доручення зробити все можливе для того, щоб монополії у цьому дуже важливому для національної безпеки напрямку не існувало”, – заявив Данілов.
Довідка. “Зеонбуд” — це український цифровий провайдер, який займався будівництвом цифрової ефірної мережі наземного телебачення в Україні стандарту DVB-T2. Мережа містить 32 телевізійних програми. Загальна кількість передавачів – 664, у 166 населених пунктах України. Потенційна аудиторія провайдера сягає 12 мільйонів глядачів.
Компанія кілька разів потрапляла у гучні скандали. Зокрема, у 2015 році стало відомо, що “Зеонбудом” володіє офшорна компанія з обмеженою відповідальністю “Планбрідж лімітед”. Її пов’язують з Рінатом Ахметовим, Олександром Януковичем і Дмитром Фірташем. Однак у підприємстві це заперечували.
У тому ж 2015 році група народних депутатів зареєструвала в парламенті законопроєкт №3575 про націоналізацію ТОВ “Зеонбуд”, однак він знайшов потрібної підтримки серед народних обранців.
Минулого року “Зеонбуд” отримав ліцензію на 10 років.
- Раніше президент України Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки та оборони (РНБО). Зеленський постановив “увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Федорова Михайла Альбертовича – віцепрем’єр-міністра України – міністра цифрової трансформації України”.