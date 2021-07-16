Рада національної безпеки і оборони (РНБО) та інші державні органи повинні до 7 вересня цього року розробити "систему моніторингу щодо олігархів".

Про це повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками сьогоднішнього засідання.

За його словами, відповідне доручення дав президент Володимир Зеленський.

“Президент України, Рада нацбезпеки України доручили апарату РНБО, членам РНБО, Антимонопольному комітету, Службі безпеки України, всім органам центральної виконавчої влади до 7 вересня підготувати проєкт системи моніторингу стосовно тих осіб, яких ми з вами звикли називати “олігархами”. Система буде зрозумілою, всі розумітимуть, чого стосуватиметься цей моніторинг. До 7 вересня, до початку відкриття нової сесії Верховної Ради, вона вже має бути готова, ми маємо вам її представити”, – зазначив Данілов.

“В апараті РНБО ця робота тривала протягом певного часу. Ми розуміємо, про що йдеться. Зараз будуть долучатися до цієї роботи інші органи центральної виконавчої влади, СБУ, наша розвідувальна спільнота. Це буде спільна система моніторингу”, – додав він.

Відповідаючи на запитання, коли ж українцям покажуть “список олігархів”, Данілов повідомив, що цього не станеться, доки не буде повністю ухвалений відповідний законопроєкт.

Як відомо, Верховна Рада поки що підтримала ініційований президентом Володимиром Зеленським “закон про олігархів” у першому читанні.

“Список не може з’явитися без закону. Це неприпустимо. Буде закон – ви будете бачити, це не буде якась кулуарщина. Це буде абсолютно всім зрозуміла процедура”, – запевнив Данілов.

У секретаря РНБО також запитали, як так вийшло, що “списку олігархів немає, а моніторинг є”. У відповідь Данілов заявив, що наразі розробляється “матриця” такого моніторингу.

“Ми робимо матрицю, за якою будуть проходити ці люди (“олігархи”, – ред.). Тому що у вашому уявленні можуть бути одні люди, а коли вони будуть закладені в цю матрицю, виявиться, що це зовсім інша ситуація. Щоб ми з вами розуміли, про що йде мова. Тому що дуже часто є підміна понять”, – наголосив Данілов.

(На відео – з 9:30 та 20:30)