Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо, зокрема, підготовки законопроєкту щодо запровадження на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях правосуддя перехідного періоду.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Так, Зеленський ввів в дію рішення РНБО від 2 червня “Про деякі питання активізації процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях”.

РНБО, зокрема, вирішила, що Кабінет Міністрів у двомісячний строк підготувати законопроєкти щодо запровадження на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях правосуддя перехідного періоду. Вони мають відбивати перехідне правосуддя як “цілісну політики держави з мирного врегулювання ситуації на цих територіях, подолання наслідків збройного конфлікту та досягнення соціальної злагоди і внести їх у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради України”.

Як відомо, світова практика передбачає запровадження перехідного правосуддя у постконфліктний період. Перехідне правосуддя передбачає вироблення засад подолання наслідків, спричинених конфліктом. Зокрема, воно стосується переслідування тих, хто скоїв воєнні злочини, злочини проти людяності та грубі порушення прав людини, їхньої можливої амністії тощо.