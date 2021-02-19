Рада національної безпеки та оборони доручила Кабінету міністрів вжити невідкладних заходів для повернення у держвласність частини нафтопродуктопроводу, що належить особам, афілійованим з кумом Володимира Путіна та головою політради "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком.

Про це на брифінгу за підсумками засідання повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Секретар РНБО нагадав, що у 2015 році уряду було дано вказівки вжити заходів для збереження права держави на володіння та користування частиною нафтопродуктопроводів загальною довжиною 1433 км, що проходять територією України. Цей нафтопродуктопровід наразі перебуває у власності іноземних осіб, афілійованих з двома громадянами України.

Кабмін мав визначити центральний орган виконавчої влади, відповідальний за це, та захищати майнові права держави в судах, оскільки законом встановлено, що “магістральний трубопровідний транспорт має важливе народногосподарське та оборонне значення і є державною власністю України”. Утім, за 5 років зрушень у цьому напрямку не відбулося.

19 лютого РНБО доручила уряду повернути це майно у державну власність.

“На превеликий жаль сталося так, що за невідомих нам причин цей продуктопровід опинився в приватних руках за сумнівною процедурою. Дана вказівка, по-перше, у законний спосіб повернути українському народу, а по-друге, розібратися, як сталося так, що власність держави опинилася у приватних руках”, — сказав Данілов.

Данілов підтвердив, що йдеться про нафтопродуктопровід “Самара-Західний напрямок”, частина якого належить ТОВ “Прикарпатзахідтранс”. Громадян України, що пов’язані з власниками цього майна, секретар РНБО не назвав.

“Це дійсно “Прикарпатзахідтранс”. Стосовно афіліації — про це мають говорити відповідні органи”, — сказав він.

Що відомо про цей нафтопродуктопровід?

Трубопровід “Самара-Західний напрямок” був побудований за часів СРСР та після здобуття Україною незалежності мав перейти у власність держави.

Водночас дочірня компанія російської “Транснафтопродукт” зазначений трубопровід у власність України не передала. У 2011 році Господарський суд Рівненської області визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу “Самара-Західний напрямок”, що проходить територією України, за Україною. Апеляційний та Вищий господарський суд рішення підтвердили.

Однак у 2015 році Господарський суд Рівненської області скасував рішення суду через нібито нововиявлені обставини справи. У 2017 році той самий суд визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу за ТОВ “Прикарпатзахідтранс”.

За версією Національного антикорупційного бюро, рішення ухвалили на основі неправдивого висновку судової інженерно-технічної експертизи. В січні 2021 року експертці, що склала висновок, повідомили про підозру.

“Прикарпатзахідтранс” була продана росіянами у 2015 році. Станом на лютий 2021 року кінцевим бенефіціарний власником компанії є громадянин Німеччини Анатолій Шефер, якого пов’язують с оточенням Віктора Медведчука.

Серед засновників “Прикарпатзахідтранс” також вказані швейцарська “Інтернешнл трейдінг партнерс” та “Нафтобітумний завод”.