Рада нацбезпеки та оборони України доручила Службі безпеки України вивчити обставини ратифікації так званих Харківських угод, що відкрили шлях до анексії Криму.

Про це на брифінгу за підсумками засідання повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Данілов нагадав, що у 2008 році уряд мав запропонувати законопроєкт, який урегульовував би питання виходу Чорноморського флоту РФ. Однак законопроєкт розроблений не був і це, за словами очільника РНБО, стало “першою цеглиною, яка почала руйнувати систему нашої безпеки”.

Крім того, це призвело до появи у 2010 році так званих Харківських угод. Документ підписали тодішні президенти України та Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв. Згідно з угодами, термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі було продовжено до 2042 року в обмін на здешевлення для України російського газу. Данілов наголосив, що угоди ратифікували надто швидко — вже за 4 дні після їх підписання.

Зауважимо, що це рішення було ухвалено в напівпорожній залі: присутніми були 238 депутатів, з них 236 проголосували “за”. Згідно з інформацією на сайті парламенту, ратифікацію підтримали фракція “Партії регіонів” (160 голосів “за” від 161 депутата), фракція “Блок Литвина” (20 голосів), фракція Комуністичної партії України (27 голосів). Фракція “Блок Юлії Тимошенко” дала 9 голосів, фракція Блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” — 7. Ще 14 голосів дали позафракційні депутати.

Обставини цього голосування і має дослідити СБУ.

“Є окреме доручення СБУ з’ясувати обставини, у який спосіб ці 236 депутатів голосували з нього питання. Якщо СБУ вважатиме за необхідне, вона має порушити [провадження] за 111 статтею ККУ по держзраді щодо цих осіб”, — сказав секретар РНБО.

Данілов звернув увагу на те, що серед цих 236 осіб є чимало тих, що і сьогодні беруть активну участь в українській політиці. Окремо він наголосив на участі в голосуванні тодішнього спікера парламенту Володимира Литвина, який наразі чинить спроби стати ректором київського вишу.

“Всі депутати, що були тоді, голосували “за”, не голосували “за”, вони будуть обов’язково… Служба безпеки буде з’ясовувати, з яких причин, з якою мотивацією, як це все відбувалося. […] Там є чинні нардепи, чинні олігархи, як ми їх називаємо”, — додав Данілов.