26 лютого РНБО ухвалила рішення, згідно з яким Кабінет Міністрів має до вересня внести на розгляд Верховної Ради проєкти законів, які б передбачали заборону громадянам України, що мають громадянство (підданство) іноземної держави або проходять процедуру для набуття іноземного громадянства, претендувати на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та інші обмеження.

У п’ятницю, 16 липня, РНБО внесла доповнення до цього рішення, запропонувавши позначати наявність громадянства крім українського в деклараціях.