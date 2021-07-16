26 лютого РНБО ухвалила рішення, згідно з яким Кабінет Міністрів має до вересня внести на розгляд Верховної Ради проєкти законів, які б передбачали заборону громадянам України, що мають громадянство (підданство) іноземної держави або проходять процедуру для набуття іноземного громадянства, претендувати на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та інші обмеження.
У п’ятницю, 16 липня, РНБО внесла доповнення до цього рішення, запропонувавши позначати наявність громадянства крім українського в деклараціях.
“Там (в деклараціях — ред.) буде додана нова графа щодо того, чи мають ці люди громадянство інших країн або посвідку на проживання. Це буде обов’язковим для тих, хто заповнює декларації”, — зазначив Данілов.
Секретар РНБО також зауважив, що в разі прийняття закону про олігархів, що передбачає подання ними електронних декларацій, норми про позначення громадянства їх так само стосуватимуться.
- У 2019 році до парламенту було подано суперечливий законопроєкт про подвійне громадянство. “Європейська Солідарність” заявляла, що законопроєкт про подвійне громадянство може легалізувати російські паспорти на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Це надасть можливість громадянам із російськими паспортами голосувати на виборах в Україні і навіть обиратися до Верховної Ради. Закон було знято з розгляду.
- Майже половина українців виступають проти ідеї подвійного громадянства з іншими країнами. Про це свідчать результати спільного загальнонаціонального дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) і центром соціологічних досліджень SOCIS з 11 по 16 лютого 2021 року.