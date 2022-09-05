РНБО майже не накладала санкцій стосовно компаній російського військово-промислового комплексу . Натомість здебільшого їх скерували щодо російських вишів та їхніх співробітників.

Про це повідомила організація StateWatch.

Організація зіслалася на аналітиків Trap Aggressor, які отримали відповідь від РНБО на питання про санкції. Від 24 лютого санкції запровадили проти 298 росіян та 241 російської компанії та організацій, серед них – навчальні заклади та їхні ректори.

236 компаній із переліку є вищими навчальними закладами, що є 98% від загальної кількості. Ще три компанії мають зв’язок з російським ВПК (1,2%) та два банки (0,8 %).

Серед російських військово-промислових комплексів були ті, що виробляють безпілотники, радіотехнічне обладнання та наземні станції зв’язку. Йдеться про:

Групу “Кронштадт”. Вона спеціалізується на виготовленні безпілотників, зокрема “Оріон”. Компанія виробляє обладнання та програмне забезпечення для них.

ТОВ “ИТИС”, яка продає наземні та корабельні станції космічного зв’язку для ЗС РФ.

Акціонерну фінансову компанію “Система”, яка володіє концерном “РТІ Системи”. Фірма є виробником радіотехнічного обладнання, систем управління та зв’язку. Вона виготовляє радіолокаційні станції “Воронеж” та “Контейнер”.

Керівник аналітичної компанії Trap Aggressor Гліб Каневський вважає, що “санкційна політика потребує визначення пріоритетів”. За його словами, в Україні багато бізнесів мають зв’язки з російським ВПК, але вони досі уникають санкцій та подальшої конфіскації.