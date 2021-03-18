Рада національної безпеки і оборони вважає, що протокол лікування від COVID-19 слід змінити, оскільки останнім часом спостерігається збільшення кількості випадків важкого перебігу хвороби у молодих людей, а також розвитку ускладнень.

Про це заявили медичні експерти під час наради щодо питань надання меддопомоги пацієнтам, хворим на COVID-19, повідомляє пресслужба РНБО.

“Окрему увагу учасники наради приділили питанню актуалізації підходів до лікування хворих на коронавірусну хворобу з урахуванням світового досвіду та з огляду на підтвердження циркуляції в Україні мутованих штамів коронавірусу, які походять з країн Європи (Італія, Данія, Бельгія та ін.), Азії, Великої Британії та Австралії”, – йдеться у повідомленні.

Експерти наголосили, що клінічна картина захворювання останнім часом значно змінилася – збільшується кількість важкохворих пацієнтів молодого віку, хвороба часто триває понад 14 днів, спостерігається збільшення кількості та зміни характеру ускладнень.

У цьому контексті експерти висловили думку про доцільність внесення актуальних змін до вітчизняного протоколу лікування коронавірусної хвороби, зокрема, у частині проведення антикоагулянтної терапії.

“Зараз весь світ знаходиться в процесі пошуку найефективніших препаратів, і ми теж маємо рухатись у цьому напрямі”, – зазначив заступник секретаря РНБО Олексій Соловйов.

Він наголосив, що в Апараті РНБО України проаналізують інформацію з доступних протоколів лікування інших країн, та з урахуванням практичного досвіду вітчизняних вчених будуть підготовлені пропозиції для імплементації найкращих світових практик надання медичної допомоги хворим на COVID-19.