Про це заявили медичні експерти під час наради щодо питань надання меддопомоги пацієнтам, хворим на COVID-19, повідомляє пресслужба РНБО.
“Окрему увагу учасники наради приділили питанню актуалізації підходів до лікування хворих на коронавірусну хворобу з урахуванням світового досвіду та з огляду на підтвердження циркуляції в Україні мутованих штамів коронавірусу, які походять з країн Європи (Італія, Данія, Бельгія та ін.), Азії, Великої Британії та Австралії”, – йдеться у повідомленні.
Експерти наголосили, що клінічна картина захворювання останнім часом значно змінилася – збільшується кількість важкохворих пацієнтів молодого віку, хвороба часто триває понад 14 днів, спостерігається збільшення кількості та зміни характеру ускладнень.
У цьому контексті експерти висловили думку про доцільність внесення актуальних змін до вітчизняного протоколу лікування коронавірусної хвороби, зокрема, у частині проведення антикоагулянтної терапії.
“Зараз весь світ знаходиться в процесі пошуку найефективніших препаратів, і ми теж маємо рухатись у цьому напрямі”, – зазначив заступник секретаря РНБО Олексій Соловйов.
Він наголосив, що в Апараті РНБО України проаналізують інформацію з доступних протоколів лікування інших країн, та з урахуванням практичного досвіду вітчизняних вчених будуть підготовлені пропозиції для імплементації найкращих світових практик надання медичної допомоги хворим на COVID-19.
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