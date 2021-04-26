Рада національної безпеки і оборони (РНБО) не займається питаннями контролю дотримання санкцій відносно російського ТОВ "СТС Медіа", що володіє телеканалом "СТС", а тому не проводить розслідування продажу в обхід санкцій прав на серіал "Папік" виробництва компанії "Студія "Квартал 95".

Про це йдеться у відповіді апарату РНБО на інформаційний запит агентства “Українські новини”.

“Відповідно до п. 6 зазначеного рішення РНБО України реалізацію персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та моніторинг їх ефективності забезпечують Кабінет Міністрів України, Служба безпеки України та Національний банк України відповідно до компетенції”, – йдеться у відповіді.

Серіал “Папік” був зняти в Україні компанією “Студія Квартал-95” на замовлення телеканалу “1+1”. На минулому тижні серіал почали транслювати на російському телеканалі “СТС”.