Про це повідомляють Українські новини, посилаючись на офіційну відповідь РНБО.
Інформаційне агентство надіслало в Раду національної безпеки запит щодо того, чи буде в Україні заборонено серіал “Свати-7”. Також журналістів цікавило питання, перевіряла РНБО яким чином серіал, в обхід санкцій, потрапив до російського ефіру: чи планується така перевірка, чи РНБО зверталася до правоохоронних органів, аби розслідувати обставини.
У відомстві відповіли, що питання, які журналісти поставили, “не містять прохання про отримання відображеної та задокументованої Апаратом РНБО України інформації”. У Раді нацбезпеки вирішили, що журналістський запит не є запитом на отримання публічної інформації.
“Згідно зі статтею 5 закону України “Про санкції”, Рада національної безпеки й оборони Україна розглядає питання щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій виключно за пропозицією Верховної Ради України, президента, Кабінету міністрів, Національного банку та Служби безпеки України”, – додали у відомстві.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський телеканал Россия-1 (ВДТРК) показав новий сезон серіалу “Свати 7”, який зняла компанія “95 квартал”.
- КСУ визнав заборону показу російських фільмів і телепередач в Україні конституційною.