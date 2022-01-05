Серіал зняла компанія «Квартал 95», він вже транслюється на телеканалі «Росія-1», який потрапив під українські санкції. У РНБО не відповіли, чи знають як фільм потрапив на російські екрани.

Про це повідомляють Українські новини, посилаючись на офіційну відповідь РНБО.

Інформаційне агентство надіслало в Раду національної безпеки запит щодо того, чи буде в Україні заборонено серіал “Свати-7”. Також журналістів цікавило питання, перевіряла РНБО яким чином серіал, в обхід санкцій, потрапив до російського ефіру: чи планується така перевірка, чи РНБО зверталася до правоохоронних органів, аби розслідувати обставини.

У відомстві відповіли, що питання, які журналісти поставили, “не містять прохання про отримання відображеної та задокументованої Апаратом РНБО України інформації”. У Раді нацбезпеки вирішили, що журналістський запит не є запитом на отримання публічної інформації.

“Згідно зі статтею 5 закону України “Про санкції”, Рада національної безпеки й оборони Україна розглядає питання щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій виключно за пропозицією Верховної Ради України, президента, Кабінету міністрів, Національного банку та Служби безпеки України”, – додали у відомстві.