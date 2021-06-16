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РНБО не збирається з’ясовувати, як «Квартал 95» продав серіал до РФ в обхід санкцій

Апарат Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України повідомив, що не має наміру з'ясовувати механізм продажу комерційних прав на показ серіалу "100 000 хвилин разом" компанією "Студія "Квартал 95" російському телевізійному каналу "СТС" в обхід чинних українських економічних санкцій.

Середа, 16 червня 2021, 19:53

Про це йдеться у відповіді РНБО на інформаційнийи запит “Українських Новин”.

“Питання Вашого листа (про продаж комерційних прав на показ серіалу “100 000 хвилин разом” Студією “Квартал 95” телеканалу “СТС”, щодо якого застосовані Україною обмежувальні економічні заходи) не містять прохання про отримання відображеної та задокументованої Апаратом РНБО України інформації, і тому цей лист не є запитом на отримання публічної інформації. Принагідно повідомляємо, що до повноважень РНБО України, визначених Конституцією і Законом України “Про Раду національної безпеки і оборони України”, не належить здійснення правоохоронної діяльності”, – вказано у відповіді.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) засекретило інформацію про наявність кримінального провадження щодо продажу комерційних прав на показ серіалу “100 000 хвилин разом” компанією “Студія “Квартал 95” російському телевізійному каналу “СТС”.

Також за час президентства Володимира Зеленського російські телеканали придбали права на трансляцію 5 серіалів від “Кварталу 95”.

Уточнимо, 14 травня 2020 року Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів економічні санкції до деяких юридичних осіб, серед яких було ТОВ “СТС Медіа”. Телеканал “СТС” є російським федеральним телеканалом, що належить холдингу “СТС Медіа”. Проти “СТС Медіа” на 3 роки указом №184/2020 застосовані обмежувальні економічні заходи, зокрема обмеження торгових операцій та зупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань.

Раніше РНБО заявила, що не займається питаннями реалізації та контролю дотримання економічних санкцій, які застосовані Україною до Товариства з обмеженою відповідальністю “СТС Медіа”, що володіє телеканалом “СТС”, а відповідно не проводить розслідування факту продажу в обхід санкцій прав на серіал “Папік” компанією “Студія “Квартал 95” згаданому російському телеканалу.

Служба безпеки України не розслідує продаж російському каналу “СТС” серіалу “100 000 хвилин разом” виробництва “Студії Квартал 95”. Також СБУ відмовилася розслідувати, як компанії Президента вдалося продати серіал “Папік” російському телеканалу.

На початку червня нардепи-“слуги” спробували протягнути у Верховній Раді законопроєкт №5554, яким пропонувалося відкласти набуття чинності нормою про українську мову в кіно до завершення карантину.

Проте у ВР не вистачило голосів для включення до порядку денного цього документа.

  • Раніше народний депутат від “Європейської Солідарності” Микола Княжицький заявив, що нардепи від пропрезидентської фракції “Слуги народу” хочуть внести зміни до закону про українську мову й вивести з-під його дії телебачення.
Теги: Володимир Зеленський, РНБО, Квартал 95, РНБО, санкції, серіал

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