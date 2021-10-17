Рада національної безпеки та оборони (РНБО) визнала, що помилково зарахувала деяких людей до переліку так званих кримінальних авторитетів, щодо яких введено санкції.

Про це на брифінгу за підсумками засідання РНБО 15 жовтня повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

“Наступне питання, яке ми розглядали на порядку денному (засідання РНБО, – ред.) – питання стосовно інформації про стан виконання протокольного доручення, що стосується застосування санкцій відносно контрабандистів і “ворів у законі”. Почали з питання криміналітету. Була доповідь міністра внутрішніх справ. На превеликий жаль, у рішенні РНБО які готувалися раніше, були свідомі чи несвідомі помилки відносно 108 осіб, які ми вже виправили”, – сказав Олексій Данілов.

За словами секретаря РНБО, вісім людей, які були причетні до оформлення цих документів, понесли покарання. Частину звільнили з Міністерства внутрішніх справ, а двоє людей отримали пониження посади.

“Було прохання людей, які переймаються питанням волонтерів, наших батальйонів, стосовно дев’яти осіб, які були внесені в цей список. Їх бачення – треба провести додаткову перевірку цих осіб. Є протокольне доручення міністру зробити таку перевірку і, в разі необхідності, внести на найближче засідання РНБО відповідні пропозиції стосовно цих осіб, які мають пройти додаткову перевірку ще й Міністерства внутрішніх справ”, – сказав секретар РНБО.

На відео з 19-ї хвилини

За словами Данілова, стосовно кримінальних авторитетів і злодіїв у законі “продовжується робота”.

“Ми отримали звіт, де вони зараз знаходяться. З усіх 17 злодіїв у законі, які були під санкціями, на сьогодні жоден не є на волі”, – констатував очільник відомства.

Народна депутатка від “Європейської Солідарності” Ірина Геращенко обурилася такій заяві Олексія Данілова: “Абсурд став державною політикою. Коли серйозна структура визнає, що може на всю країну назвати людину злочинцем випадково”.