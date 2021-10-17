Про це на брифінгу за підсумками засідання РНБО 15 жовтня повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
“Наступне питання, яке ми розглядали на порядку денному (засідання РНБО, – ред.) – питання стосовно інформації про стан виконання протокольного доручення, що стосується застосування санкцій відносно контрабандистів і “ворів у законі”. Почали з питання криміналітету. Була доповідь міністра внутрішніх справ. На превеликий жаль, у рішенні РНБО які готувалися раніше, були свідомі чи несвідомі помилки відносно 108 осіб, які ми вже виправили”, – сказав Олексій Данілов.
За словами секретаря РНБО, вісім людей, які були причетні до оформлення цих документів, понесли покарання. Частину звільнили з Міністерства внутрішніх справ, а двоє людей отримали пониження посади.
“Було прохання людей, які переймаються питанням волонтерів, наших батальйонів, стосовно дев’яти осіб, які були внесені в цей список. Їх бачення – треба провести додаткову перевірку цих осіб. Є протокольне доручення міністру зробити таку перевірку і, в разі необхідності, внести на найближче засідання РНБО відповідні пропозиції стосовно цих осіб, які мають пройти додаткову перевірку ще й Міністерства внутрішніх справ”, – сказав секретар РНБО.
На відео з 19-ї хвилини
За словами Данілова, стосовно кримінальних авторитетів і злодіїв у законі “продовжується робота”.
“Ми отримали звіт, де вони зараз знаходяться. З усіх 17 злодіїв у законі, які були під санкціями, на сьогодні жоден не є на волі”, – констатував очільник відомства.
Народна депутатка від “Європейської Солідарності” Ірина Геращенко обурилася такій заяві Олексія Данілова: “Абсурд став державною політикою. Коли серйозна структура визнає, що може на всю країну назвати людину злочинцем випадково”.