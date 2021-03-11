Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про продовження санкційних обмежень для двох російських банків.

Про це на брифінгу за підсумками засідання повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

“На сьогодні у нас було два російських банки, які підпали під санкції ще з 2019 року. 19 березня у них закінчується цей термін. Двом цим російським банкам продовжено термін санкцій на 3 роки”, — сказав Данілов.

Як відомо, у березні 2019 року п’ятий президент України Петро Порошенко увів в дію санкції РНБО щодо всіх п’яти структур російських держбанків, що працюють в Україні, терміном два роки. Це “Сбербанк”, “ВТБ”, “БМ Банк”, “Промінвестбанк” та “VS Bank”.

Дію санкції щодо яких з цих 5 банків продовжила РНБО наразі невідомо.