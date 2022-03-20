Президент України Володимир Зеленський виступив з відеозверненням, в якому розповів про обмеження діяльності політичних сил, пов'язаних з Росією.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час відеозвернення.

Зеленський заявив, що жодна діяльність, спрямована на розкол чи на колаборацію не матиме успіху, проте отримує жорстку відповідь. З огляду на повномасштабну війну РФ проти України, РНБО вирішила призупинити діяльність низки політичних партій на час воєнного стану: “Опозиційна платформа “За життя””, “Партія Шарія”, “Наші”, “Опозиційний блок”, “Ліва опозиція”, “Союз лівих сил”, “Держава”, “Прогресивна соціалістична партія України”, “Соціалістична партія України”, “Партія Соціалістів”, “Блок Володимира Сальдо”.

Президент додав, що Міністерству юстиції було доручено вжити всіх необхідних заходів для заборони діяльності цих політичних партій. Гарант Конституції переконаний, що зараз кожен повинен дбати про інтереси України.

Також у зверненні Президент говорив і про запровадження Швейцарією санкцій проти РФ та про загальну обстановку на фронті. Так, Зеленський зауважив, що “передній край” в місцях особливо серйозних боїв “завалений трупами російських окупантів”. А бої в Чорнобаївці показали бездарність російського командування, яке здатне лише гнати своїх солдатів за забій, додав Президент.