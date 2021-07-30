Рада нацбезпеки і оборони (РНБО) фіксує ознаки монополізації на енергетичному ринку в Україні й готова у разі загрози національній безпеці вводити на підприємствах енергопостачання тимчасові адміністрації.

Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, питання енергоринку було найважчим у порядку денному РНБО.

“Апарат Ради нацбезпеки і оборони спостерігає дуже небезпечні тенденції в цій галузі. Ми бачимо ознаки монополізації на цьому ринку. У нас на сьогодні є 8 прізвищ, які не є ні для кого таємницею: пан Ахметов, Новінський, брати Суркіси, Григоришин, Коломойський, Боголюбов, Льовочкін, Бойко та громадянин РФ Воєводін, володіють розподільною мережею”, – зазначив Данілов.

За його словами, “у разі загрози національній безпеці згідно з цим рішенням ми розглядаємо питання введення тимчасових адміністрацій”.

Секретар РНБО наголосив, що йдеться лише про ситуації, у яких виникатиме загроза нацбезпеці. Данілов наголосив, що президент Володимир Зеленський поставив завдання – у жодному разі не мають підвищуватися тарифи на електроенергію для вразливих верств населення.

З 1 серпня тариф на електроенергію для населення залишиться без змін – 1,68 грн за кВт-год. Відповідне рішення ухвалив Уряд.

Проєкт постанови про внесення змін до постанов від №483 від 5 червня 2019 року і №439 від 28 квітня 2021 року передбачає продовження терміну дії чинної моделі ПСО до 31 серпня.

Нагадаємо, що раніше голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Валерій Тарасюк заявив, що немає іншого виходу, крім як вирівнювати тариф на електроенергію, тому незабаром може бути рішення Кабміну.