РНБО розробляє різні сценарії реагування на можливу агресію Росії, – Данілов

Апарат Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України здійснює цілодобовий моніторинг ситуації на кордоні України та Російської Федерації.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час зустрічі з послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою, інформує пресслужба відомства.

За словами Данілова, РНБО розробляє різні сценарії реагування на розвиток подій.

“РФ, на жаль, не має наміру припиняти спроби дестабілізації ситуації в регіоні”, – зазначив він.

Секретар РНБО наголосив, що підтримка з боку стратегічних партнерів України, зокрема й Канади, є вкрай важливою для протидії російській гібридній загрозі.

Своєю чергою, Лариса Ґаладза заявила про незмінність підтримки України з боку Канади на шляху до відновлення територіальної цілісності та суверенітету над тимчасово окупованими територіями.