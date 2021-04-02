РНБО розробляє різні сценарії реагування на можливу агресію Росії, – Данілов

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час зустрічі з послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою, інформує пресслужба відомства.
За словами Данілова, РНБО розробляє різні сценарії реагування на розвиток подій.
“РФ, на жаль, не має наміру припиняти спроби дестабілізації ситуації в регіоні”, – зазначив він.
Секретар РНБО наголосив, що підтримка з боку стратегічних партнерів України, зокрема й Канади, є вкрай важливою для протидії російській гібридній загрозі.
Своєю чергою, Лариса Ґаладза заявила про незмінність підтримки України з боку Канади на шляху до відновлення територіальної цілісності та суверенітету над тимчасово окупованими територіями.
1 квітня з ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони України Андрія Тарана з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном.
Вже вдруге за останні півтора місяця міністри обговорили напрями посилення взаємодії між Україною та США у сфері безпеки й оборони.
Остін висловив занепокоєння останніми діями Російської Федерації та передав міністру оборони України запевнення у готовності підтримувати Україну в умовах не припинюваної агресії Росії на Донбасі та в Криму. Міністр оборони США наголосив, що у разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці й не допустять реалізації агресивних прагнень Російської Федерації щодо України.
Варто зазначити, що днями начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).
За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях були розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ, а також про територію незаконно окупованого українського Криму.
При цьому збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході та на півдні.
- У п’ятницю, 26 березня, збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, в результаті чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.
- 30 березня Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі.
- Напередодні стало відомо, що представники Росії у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі відмовилися відновлювати режим тиші на Донбасі з 1 квітня.
- Українська розвідка заявила, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України.
- Європейське командування збройних сил Сполучених Штатів Америки (EUCOM) привело в максимальну боєготовність армію у зв’язку зі стягуванням озброєння Росії до кордону України та ескалації конфлікту на Донбасі.