У п’ятницю, 30 липня, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) розширила санкційний список проти контрабандистів. До нього внесли ще трьох осіб.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу.

За його словами, у санкційний список потрапили громадянин Німеччини та два громадянина України.

“Списки санкцій щодо контрабандистів були доповнені. До списку увійшли три фізичні особи, а саме Олександр Акст, Валерій Фальківський та Владислав Студинець. Крім того, 24 компанії, які афілійовані з цими панами, увійшли до цього списку“, – заявив він.

Данілов додав, що розширити список запропонувало Міністерство внутрішніх справ запропонувало. Раніше пропозиції щодо нього вносила Служба безпеки України.

Нагадаємо, що 2 квітня президент України Володимир Зеленський за підсумками чергового засідання Ради нацбезпеки та оборони України сповістив про запровадження санкцій проти “топдесятки контрабанди”.