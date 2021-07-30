Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу.
За його словами, у санкційний список потрапили громадянин Німеччини та два громадянина України.
“Списки санкцій щодо контрабандистів були доповнені. До списку увійшли три фізичні особи, а саме Олександр Акст, Валерій Фальківський та Владислав Студинець. Крім того, 24 компанії, які афілійовані з цими панами, увійшли до цього списку“, – заявив він.
Данілов додав, що розширити список запропонувало Міністерство внутрішніх справ запропонувало. Раніше пропозиції щодо нього вносила Служба безпеки України.
Нагадаємо, що 2 квітня президент України Володимир Зеленський за підсумками чергового засідання Ради нацбезпеки та оборони України сповістив про запровадження санкцій проти “топдесятки контрабанди”.
- Згодом в РНБО оголосили перелік осіб, що потрапили до санкційного списку. Зеленський увів санкції в дію вже 4 квітня.
- 21 квітня Зеленський ввів в дію другий пакет санкцій проти “контрабандистів”.
- В рамках проєкту “ЗеПорушення” ми розповідали, чому запроваджені Зеленським санкції проти громадян України та українських підприємців незаконні.