Рада національної безпеки і оборони може переглянути давнє рішення про запровадження 5 сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій через загострення на Донбасі.

Про це на брифінгу за підсумками засідання повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

“На превеликий жаль, останнім часом фіксується різке збільшення порушень режиму припинення вогню, активізація снайперської діяльності збройних формувань РФ, гинуть українські військові. Все це вимагало негайного реагування з боку керівництва держави”, — зазначив Данілов.

Члени РНБО заслухали звіти про поточну ситуацію в зоні проведення Операції об’єднаних сил та ухвалили таємне рішення щодо подальших дій.

“Рішення з цього питання є закритим, таємним. Більше я вам з цього питання, на превеликий жаль, сказати не можу. Єдине що — розглядається повернення до рішення Ради нацбезпеки та оборони від 5 грудня 2019, коли розглядалися 5 сценаріїв, що запроваджувалися в ОРДЛО. Зараз ці сценарії будуть підійматися і відповідним структурам дана вказівка президентом України переглянути всі ці речі, за необхідності — робити нові поправки, редакції”, — проінформував секретар РНБО.

Данілов запевнив, що задля обговорення цього питання може бути скликано термінове засідання РНБО.

Нагадаємо, про те, що Радою національної безпеки і оборони розроблені п’ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій стало відомо в листопаді 2019 року.

Ці 5 сценаріїв було затверджено на нараді президента Володимира Зеленського напередодні зустрічі “нормандської четвірки”.

Ситуація на Донбасі

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі має дотримуватися режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.

Зокрема, 11 січня на Донбасі в районі населеного пункту Піски внаслідок обстрілу загинув військовий ЗСУ.

20 січня, російсько-окупаційні війська поранили українського військовослужбовця в районі Старогнатівки.

21 січня російський снайпер у зоні проведення Операції об’єднаних сил застрелив українського військового.

25 і 26 січня проросійські бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових. Внаслідок інциденту було поранено українських бійців.

2 лютого в районі населеного пункту Торецьк снайпер бойовиків смертельно поранив військовослужбовця Збройних сил України.

6 лютого в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області під час висування на позиції троє українських військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Від отриманих поранень двоє захисників загинули.

11 лютого бойовики обстріляли українські позиції з кулемета в районі Новомихайлівки на Донбасі, один український військовий загинув.

12 лютого поблизу Павлополя, український військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

14 лютого поблизу Новолуганського в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військових ЗСУ.