Рада національної безпеки і оборони України запровадила персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи щодо 21 керівника і священника Російської православної церкви. Серед них племінник Кирила – Михайло Гундяєв.

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Також санкції вводяться щодо одного представника християн віри євангельської (п’ятидесятників).

Рішення РНБО враховує пропозиції Міністерства культури та інформаційної політики України щодо 6 фізичних осіб РПЦ. Відтак, до списку потрапили наступні представники РПЦ:

Алфєєв Григорій Валерійович – керівник відділу зовнішніх церковних зв’язків, митрополит Волоколамський Іларіон. Публічно підтримує та виправдовує війну РФ проти України. Керує українським напрямом активності Московської патріархії, просуває ідеологію “русского міра”;

керівник відділу зовнішніх церковних зв’язків, митрополит Волоколамський Іларіон. Публічно підтримує та виправдовує війну РФ проти України. Керує українським напрямом активності Московської патріархії, просуває ідеологію “русского міра”; Балашов Микола Володимирович – заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків, протоієрей;

заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків, протоієрей; Волочков Павло Павлович – архієпископ Сиктивкарський і Комі-Зирянський Питирим;

архієпископ Сиктивкарський і Комі-Зирянський Питирим; Владіміров Артемій Володимирович – протоієрей, письменник, проповідник та педагог;

протоієрей, письменник, проповідник та педагог; Ткачов Андрій Юрійович – митрофорний протоієрей, проповідник, телеведучий, популярний YouTube-блогер;

митрофорний протоієрей, проповідник, телеведучий, популярний YouTube-блогер; Осипов Олексій Ілліч – російський православний богослов, педагог і публіцист, доктор богослов’я, заслужений професор Московської православної духовної академії і семінарії Російської Православної Церкви.

Ще 16 осіб у санкційному списку запропоновано Службою безпеки України, серед них:

Гундяєв Михайло Миколайович – представник Російської православної церкви при Всесвітній Раді Церков та інших міжнародних організаціях у м. Женева, Швейцарська Конфедерація, протоієрей (племінник Кирила (Гундяєва);

представник Російської православної церкви при Всесвітній Раді Церков та інших міжнародних організаціях у м. Женева, Швейцарська Конфедерація, протоієрей (племінник Кирила (Гундяєва); Богдасаров Роман Сергійович – намісник храму Зосіми і Савватія Соловецьких в Гольянові (Російська Федерація, м. Москва), завідувач сектору із взаємодії з Росгвардією синодального відділу із взаємодії зі збройними силами та правоохоронними органами;

намісник храму Зосіми і Савватія Соловецьких в Гольянові (Російська Федерація, м. Москва), завідувач сектору із взаємодії з Росгвардією синодального відділу із взаємодії зі збройними силами та правоохоронними органами; Булєков Олександр Володимирович – настоятель храму Казанської ікони Божої Матері (Російська Федерація, м. Москва) архімандрит Філарет, заступник голови відділу зовнішніх церковних зв’язків;

настоятель храму Казанської ікони Божої Матері (Російська Федерація, м. Москва) архімандрит Філарет, заступник голови відділу зовнішніх церковних зв’язків; Ганьжин Олександр Іванович – заступник голови синодального відділу взаємодії зі збройними силами та правоохоронними органами, архімандрит Алексій;

заступник голови синодального відділу взаємодії зі збройними силами та правоохоронними органами, архімандрит Алексій; Горбачов Леонід Едуардович – митрополит Клінський Леонід, голова патріаршого екзархату Африки;

митрополит Клінський Леонід, голова патріаршого екзархату Африки; Ємельянов Леонід Григорович – митрополит Владимирський і Суздальський Тихон;

митрополит Владимирський і Суздальський Тихон; Кіпшидзе Вахтанг Володимирович – заступник голови синодального відділу із взаємодії Церкви з суспільством та ЗМІ;

заступник голови синодального відділу із взаємодії Церкви з суспільством та ЗМІ; Кульберг Олексій Сергійович – митрополит Єкатеринбурзький і Верхотурський Євгеній, голова синодального відділу релігійної освіти та катехізації;

митрополит Єкатеринбурзький і Верхотурський Євгеній, голова синодального відділу релігійної освіти та катехізації; Легойда Володимир Романович – тимчасовий виконувач обов’язків керівника прес-служби патріарха Московського і всієї Русі;

тимчасовий виконувач обов’язків керівника прес-служби патріарха Московського і всієї Русі; Нємцов Микола Федорович – митрополит Пермський і Кунгурський Мефодій;

митрополит Пермський і Кунгурський Мефодій; Овчаров Олег Андрійович – полковник юстиції запасу, голова синодального відділу із взаємодії зі збройними силами та правоохоронними органами, ієрей, протопресвітер військового і морського духовенства;

полковник юстиції запасу, голова синодального відділу із взаємодії зі збройними силами та правоохоронними органами, ієрей, протопресвітер військового і морського духовенства; Севрюк Антон Юрійович – митрополит Волоколамський Антоній, голова відділу зовнішніх церковних зв’язків;

митрополит Волоколамський Антоній, голова відділу зовнішніх церковних зв’язків; Татаринцев Костянтин Юлійович – завідувач сектору із взаємодії з повітряно-космічними силами синодального відділу із взаємодії зі збройними силами та правоохоронними органами, протоієрей;

завідувач сектору із взаємодії з повітряно-космічними силами синодального відділу із взаємодії зі збройними силами та правоохоронними органами, протоієрей; Чашин Микола Миколайович – митрополит Сингапурський і Південно-Східно-Азіатський Сергій;

митрополит Сингапурський і Південно-Східно-Азіатський Сергій; Щипков Олександр Володимирович – заступник голови Всесвітнього російського народного собору, перший заступник голови синодального відділу взаємодії Церкви з суспільством та ЗМІ Російської православної церкви;

заступник голови Всесвітнього російського народного собору, перший заступник голови синодального відділу взаємодії Церкви з суспільством та ЗМІ Російської православної церкви; Ряховський Сергій Васильович – головуючий єпископ, голова духовної ради Російського об’єднаного союзу християн віри євангельської (п’ятидесятників). Публічно підтримує та виправдовує війну Російської Федерації проти України.

“Всі ці люди відверто підтримують російську агресію проти України. Вони щодня благословляють вбивства українців. За це однозначно мають нести відповідальність. Досить ховатися за рясами. Діяльність цих церковних чиновників з РФ суперечить християнським цінностям”, – зазначив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.