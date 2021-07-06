Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв’ю “24 каналу”.
Данілов розповів, що американські санкції було накладено на 134 громадян України, 130 з них – потрапили під обмеження Мінфіну США.
“На сьогодні встановлено, що зі 130 осіб, які отримали санкції Мінфіну, 127 живі та здорові, а троє, на жаль, померли. Стосовно 100 з цих людей РНБО ввела санкції, вони вже введені. Відносно решти, ми зараз отримуємо додаткову інформацію від партнерів”, – сказав він.
Данілов зазначив, що санкції запроваджено на останньому засіданні РНБО.
“Лишилося ще 27. Ми з ними зараз розбираємося”, – додав секретар РНБО.
За його словами, є 9 громадян України, які потрапили під санкції США за втручання у вибори.
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- Восени США ввели санкції проти українського народного депутата Андрія Деркача. Його звинуватили у сприянні російському втручанню в американські вибори президента. На переконання розвідки США, президент Росії Володимир Путін міг контролювати діяльність Андрія Деркача.
- 11 січня США запровадили індивідуальні санкції проти “групи Деркача” — українських чинних та колишніх нардепів, держслужбовців та пов’язаних із ними осіб та медіа. Серед них є і нардеп Олександр Дубінський, а також прокурор Костянтин Кулик, колишній нардеп Олександр Онищенко, колишній працівник посольства України в США Андрій Теліженко та інші. Дубінського після потрапляння до санкційного списку виключили з президентської фракції “Слуги народу”.