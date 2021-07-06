Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції проти 100 українців, які перебувають під санкціями, запровадженими Міністерством фінансів США.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв’ю “24 каналу”.

Данілов розповів, що американські санкції було накладено на 134 громадян України, 130 з них – потрапили під обмеження Мінфіну США.

“На сьогодні встановлено, що зі 130 осіб, які отримали санкції Мінфіну, 127 живі та здорові, а троє, на жаль, померли. Стосовно 100 з цих людей РНБО ввела санкції, вони вже введені. Відносно решти, ми зараз отримуємо додаткову інформацію від партнерів”, – сказав він.

Данілов зазначив, що санкції запроваджено на останньому засіданні РНБО.

“Лишилося ще 27. Ми з ними зараз розбираємося”, – додав секретар РНБО.

За його словами, є 9 громадян України, які потрапили під санкції США за втручання у вибори.

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