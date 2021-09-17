Про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

“Сьогодні було введено санкції проти перших людей. Семеро чиновників, які безпосередньо були причетні до отруєння Навального. Вони й потрапили під санкції”, – пояснив Данілов.

2 лютого цього року суд у Москві засудив опозиціонера Олексія Навального до 3,5 року колонії загального режиму у справі “Ів Роше” (за вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців). 31 березня він оголосив голодування.

Перед цим в січні очолюваний російським опозиційним політиком “Фонд боротьби з корупцією” (ФБК) опублікував розслідування про так званий палац Путіна біля курортного міста Геленджик на Чорному морі.

ЄС запровадила проти РФ санкції через ув’язнення опозиціонера Олексія Навального. Україна приєдналася до цих санкцій.

Навальний і Крим

У березні на сайті “Свободу Навальному!”, за допомогою якого команда ув’язненого опозиціонера збирала масову акцію на його підтримку, запустили інтерактивну мапу. На зазначеній мапі окупований український Крим був позначений як “російський”. У штабі російського опозиціонера відмовилися виправляти це.

Сам Олексій Навальний неодноразово висловлював неоднозначну позицію щодо окупації українського Криму.

Зокрема, у 2014 році, коментуючи захоплення Росією українських територій, заявляв, що “попри те, що Крим був захоплений з кричущим порушенням усіх міжнародних норм, проте реалії такі, що Крим зараз є частиною РФ”, “залишиться частиною Росії й більше ніколи в найближчому майбутньому не стане частиною України”.

“Крим – це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?” — казав він.