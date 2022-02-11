Рада нацбезпеки і оборони 11 лютого погодила рішення стосовно санкцій проти телеканалу "НАШ".

Про це сповістив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу.

За словами секретаря РНБО, санкції проти телеканалу “Наш” запровадили на основі відповідних документів за поданням СБУ.

“Введеноі станкції проти компаній ТОВ “Наша Прага” (телеканал “Максі-ТВ” – ред.), ТОВ “НАШ 24” і “НАШ 365″ (телеканал НАШ – ред.). Також проти фірми, яка є власником цих двох компаній і зареєстрована на Кіпрі”, – заявив Данілов.

Журналістка телеканалу “НАШ” поцікавилася причинами запровадження санкцій. Данілов, своєю чергою, зізнався, що раніше з мовником ніколи не стикався.

“Я зізнаюся, що лише вчора ввечері вперше подивився ваш канал. Я навіть не знав, що ви існуєте”, – відповів Олексій Данілов.

Обмежувальні заходи запроваджені на 5 років. Який саме характер матимуть санкції – поки невідомо.