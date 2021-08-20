Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти Анатолія Шарія і його дружини Ольги, Андрія Деркача та інших осіб.

Про це за підсумками засідання РНБО повідомив секретар Радбезу Олексій Данілов.

“Сьогодні рішенням РНБО запроваджено санкції щодо народного депутата Андрія Деркача і ще певного кола осіб, які були під санкціями США”, — заявив Данилов.

Як відомо, восени США ввели санкції проти українського народного депутата Андрія Деркача. Його звинуватили у сприянні російському втручанню в американські вибори президента. На переконання розвідки США, президент Росії Володимир Путін міг контролювати діяльність Андрія Деркача.

11 січня США запровадили індивідуальні санкції проти “групи Деркача” — українських чинних та колишніх нардепів, держслужбовців та пов’язаних із ними осіб та медіа. Серед них є і нардеп Олександр Дубінський, а також прокурор Костянтин Кулик, колишній нардеп Олександр Онищенко, колишній працівник посольства України в США Андрій Теліженко та інші. Дубінського після потрапляння до санкційного списку виключили з президентської фракції “Слуги народу”.

“Крім того, [під санкціями] фізична особа Бондаренко Алла Іванівна, Шарій Ольга Олексіївна, ну і безпосередньо Шарій Анатолій Анатолійович“, — заявив Данилов.

Раніше Служба безпеки оголосила Анатолію Шарію про підозру за двома статтями: ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Шарія викликали на допити на 22 та 25 лютого, проте він не з’явився. В СБУ розцінили неявку Шарія на допит як переховування від слідства. 2 березня Шарія внесли до бази розшуку Міністерства внутрішніх справ України.