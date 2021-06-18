Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення щодо запровадження санкцій стосовно осіб, причетних до кібервірусу NotPetya.

Про це на брифінгу за підсумками засідання повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

У п’ятницю, 18 червня, РНБО запровадила санкції до чотирьох юридичних та шести фізичних осіб. Вони, як передбачалося, пов’язані зі спецслужбами Росії та є причетними до кібервірусу NotPetya.

“Ці юридичні й фізичні особи безпосередньо причетні до розроблення компоненту вірусу NotPetya, вони здійснювали його адміністрування, модерацію, організовували кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури нашої країни”, — сказав Данілов.

Секретар РНБО не повідомив імена осіб, про яких ідеться, але зазначив, що ці особи вже внесені до санкційних списків США,

“[Вони] обвинувачуються правоохоронними органами Сполучених Штатів у здійсненні кібератак проти США”, — додав він.

Нагадаємо, 27 червня 2017 року Україною почав стрімко поширюватися комп’ютерний вірус, який паралізував роботу багатьох установ, зокрема банків, державних і комунальних підприємств. Внаслідок хакерських атак постраждали такі компанії: “Київенерго”, “Укренерго”, “Антонов”, ДТЕК, “Укртелеком”, “Епіцентр”, “Укрзалізниця”, аеропорт “Бориспіль”, “Нова пошта”, Київводоканал, “Укрпошта”, Київський метрополітен.

28 червня 2017 року Кабінет Міністрів сповістив, що масштабна кібератака на корпоративні мережі і мережі органів влади була зупинена. 28 червня фахівець компанії Cybereason Аміт Серпер (Amit Serper) знайшов спосіб запобігти зараженню комп’ютерів вірусом Petya (NotPetya/SortaPetya/Petna).