Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання.

“Другою була доповідь щодо якості води. У нас сьогодні всі розуміють, що те, що ми з вами вживаємо – це і є наше здоров’я. Окремо була доповідь, що буде доручення: кожна громада повинна розуміти, яка якість води. Буде моніторинг системи публічний, і всі жителі тих чи інших територій будуть розуміти, яку воду місцева влада подає там, де є централізоване водопостачання “, – сказав Данилов.

За його словами, окремо обговорили питання забезпечення якісною водою перед 1 вересня дитячих садків, лікарень і шкіл. Данилов уточнив, що в Україні дитячих садків і шкіл зараз налічується 33 318.

“Вони всі зараз поставлені на моніторинг. Щобільше, там, де немає централізованої каналізації, на цьому засіданні РНБО ми прийняли рішення забезпечити в такий спосіб, щоб вона там обов’язково з’явилася найближчим часом. Для того, щоб ми зняли це питання у XXI столітті”, – додав секретар РНБО.