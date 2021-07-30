Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання.
“Другою була доповідь щодо якості води. У нас сьогодні всі розуміють, що те, що ми з вами вживаємо – це і є наше здоров’я. Окремо була доповідь, що буде доручення: кожна громада повинна розуміти, яка якість води. Буде моніторинг системи публічний, і всі жителі тих чи інших територій будуть розуміти, яку воду місцева влада подає там, де є централізоване водопостачання “, – сказав Данилов.
За його словами, окремо обговорили питання забезпечення якісною водою перед 1 вересня дитячих садків, лікарень і шкіл. Данилов уточнив, що в Україні дитячих садків і шкіл зараз налічується 33 318.
“Вони всі зараз поставлені на моніторинг. Щобільше, там, де немає централізованої каналізації, на цьому засіданні РНБО ми прийняли рішення забезпечити в такий спосіб, щоб вона там обов’язково з’явилася найближчим часом. Для того, щоб ми зняли це питання у XXI столітті”, – додав секретар РНБО.
- 4 червня РНБО розглянула питання якості питної води. Зокрема, з доповіддю щодо цього питання виступив очільник Держводагентства Валентин Шліхта. Однак президент Володимир Зеленський залишився невдоволеним цією доповіддю та підготовкою до неї, тож було ухвалено рішення перенести це питання на наступне засідання.