Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення щодо запровадження нових пакетів санкцій проти понад 3600 фізичних та юридичних осіб, серед яких діти й родичі Володимира Путіна та його близького оточення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

У повідомленні зазначається, що президент України Володимир Зеленський підкреслив, що за підсумками засідання РНБО, санкції буде запроваджено “до значущих фізичних і юридичних осіб Росії, які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права, або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України й спільноти демократичних народів”.

Раніше пакети санкцій були розглянуті Міжвідомчою робочою групою з питань реалізації державної санкційної політики під головуванням міністерки економіки Юлії Свириденко та подані Службою безпеки України до РНБО.

“Особи, причетні до розв’язування агресивної війни проти України чи які підтримують путінський режим, повинні чітко усвідомити: покарання буде неминучим. На кожну дію, спрямовану проти України та українського народу, ми відповімо. Зокрема, й санкціями – як потужним інструментом економічного тиску”,- наголосила Юлія Свириденко.

До переліку, який ухвалила РНБО, увійшли понад 3600 фізичних та юридичних осіб. Зокрема, у списку фігурують: діти та родичі Володимира Путіна та його близького оточення; представники регіональних еліт та влади РФ; олігархи та їхнє близьке оточення; артисти та пропагандисти, в тому числі громадяни України; колаборанти, які перейшли на сторону ворога; високопосадовці державних корпорацій; представники вищого керівного складу збройних сил РФ; представники так званих урядів “ЛНР/ДНР”, окупаційної “влади” АР Крим та ватажків незаконних збройних формувань, що діють на окупованій території України.

Крім того, санкції запроваджено проти іноземних громадян – так званих “міжнародних спостерігачів”, що брали участь у “референдумах” на тимчасово окупованих територіях України.

Також санкції запроваджено й проти ключових системоутворюючих компаній, банків, підприємств ОПК, добувної, енергетичної, комунікаційної, логістичної та інших сфер.

Довідка. Міжвідомча робоча група (МРГ) з питань реалізації державної санкційної політики була створена рішенням Кабінету міністрів України від 30 серпня 2022 року. До її складу входять представники різних міністерств, Офісу президента України, Апарату РНБОУ, СБУ, правоохоронних, розвідувальних та інших державних органів і відомств. Метою її роботи є конкретні практичні кроки, ефективність та результативність в реалізації державної санкційної політики.