РНБО запровадило санкції проти сімох діячів УПЦ МП

Президент України Володимир Зеленський повідомив про запровадження санкцій проти сімох діячів Української православної церкви Московського патріархату.

Про це йдеться в Указі президента.

“Рішенням Ради національної безпеки і оборони України застосовані санкції проти семи осіб. Робимо все для того, щоб держава-агресор не мала жодної ниточки, за яку могла би смикати українське суспільство”, – повідомив Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, згідно з Указом, покладений на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

Під санкції потрапили:

Коваленко Андрій В’ячеславович — митрополит Запорізький і Мелітопольський Української православної церкви.

Поворознюк Василь Дмитрович — митрополит Луганський і Алчевський Української православної церкви.

Прокопенко Олександр Олександрович — настоятель Мелітопольського Свято-Савинського чоловічого монастиря Української православної церкви.

Федоров Олександр Володимирович — настоятель Свято-Успенського кафедрального собору Української православної церкви у м. Херсоні.

Паканич Іван Іванович — митрополит Бориспільський і Броварський Антоній Української православної церкви, керуючий справами Української православної церкви, член Міжсоборної присутності Руської православної церкви.

Єгоренко Валентин Володимирович — митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій Української православної церкви, голова відділу зовнішніх церковних зв’язків Української православної церкви.

Шинкарьов Віктор Сергійович — вікарій Горлівської єпархії Української православної церкви.