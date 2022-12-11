РНБО запровадило санкції проти сімох діячів УПЦ МП

Про це йдеться в Указі президента.
“Рішенням Ради національної безпеки і оборони України застосовані санкції проти семи осіб. Робимо все для того, щоб держава-агресор не мала жодної ниточки, за яку могла би смикати українське суспільство”, – повідомив Зеленський у своєму вечірньому зверненні.
Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, згідно з Указом, покладений на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.
Під санкції потрапили:
Коваленко Андрій В’ячеславович — митрополит Запорізький і Мелітопольський Української православної церкви.
Поворознюк Василь Дмитрович — митрополит Луганський і Алчевський Української православної церкви.
Прокопенко Олександр Олександрович — настоятель Мелітопольського Свято-Савинського чоловічого монастиря Української православної церкви.
Федоров Олександр Володимирович — настоятель Свято-Успенського кафедрального собору Української православної церкви у м. Херсоні.
Паканич Іван Іванович — митрополит Бориспільський і Броварський Антоній Української православної церкви, керуючий справами Української православної церкви, член Міжсоборної присутності Руської православної церкви.
Єгоренко Валентин Володимирович — митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій Української православної церкви, голова відділу зовнішніх церковних зв’язків Української православної церкви.
Шинкарьов Віктор Сергійович — вікарій Горлівської єпархії Української православної церкви.
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