Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ухвалила рішення щодо запровадження санкцій проти ще дев'ятьох осіб, які наразі під санкційними обмеженнями США.

Про це повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками сьогоднішнього засідання.

“Було питання про застосування персональних спеціальних економічних та обмежувальних санкцій. Йшлося про окремий список, який підготував Кабінет Міністрів. Окремо був список, який подавала Служба безпеки України. Частину організацій і підприємств скерували на два тижні на додаткове опрацювання, частина була прийнята. Зокрема були прийняті громадяни (тобто РНБО були запроваджені санкції проти громадян, – ред.), які наразі під санкціями Сполучених Штатів Америки”, – зазначив Данілов.

Він уточнив, що йдеться про дев’ятьох громадян, проти яких раніше були запроваджені санкції США.

“Із 130 громадян, стосовно яких були застосовані санкції (США, – ред.), на сьогодні померлими вважаються не три, а чотири особи. Тобто (залишилися, – ред.) 126. Попереднє рішення (РНБО про запровадження санкцій, – ред.) стосувалося 100 осіб, залишилося 26. Сьогодні ми прийняли рішення щодо застосування санкцій стосовно 9 осіб. По решті осіб ми працюємо”, – розповів Данілов.

За його словами, на наступних засіданнях РНБО, якщо виникне така потреба, можуть бути запроваджені санкції й щодо решти фігурантів зі списку Мінфіну США.

Данілов також уточнив, що серед 9 осіб, які перебувають у санкційному списку США і проти яких запроваджує санкції РНБО, немає нардепів Андрія Деркача та Олександра Дубінського, а також олігарха Ігоря Коломойського.

“Ні Коломойського, ні Деркача, ні Дубінського в цьому списку на даний момент немає. Що буде на наступних засіданнях – ми вас будемо інформувати”, – наголосив секретар РНБО.

Данілов не став уточнювати, хто ж ті 9 осіб, котрі потрапили під санкції РНБО, посилаючись на те, що в нього “немає зараз цього списку”.

(На відео – з 7:55 та 15:00)

Нагадаємо, що восени минулого року США ввели санкції проти українського народного депутата Андрія Деркача. Його звинуватили у сприянні російському втручанню в американські вибори президента. На переконання розвідки США, президент Росії Володимир Путін міг контролювати діяльність Андрія Деркача.

11 січня США запровадили індивідуальні санкції проти “групи Деркача” — українських чинних та колишніх нардепів, держслужбовців та пов’язаних із ними осіб та медіа. Серед них є і нардеп Олександр Дубінський, а також прокурор Костянтин Кулик, колишній нардеп Олександр Онищенко, колишній працівник посольства України в США Андрій Теліженко та інші. Дубінського після потрапляння до санкційного списку виключили з президентської фракції “Слуги народу”.

Що стосується олігарха Ігоря Коломойського, то проти нього США запровадили візові санкції на початку березня цього року. Санкції були запроваджені “через причетність до значної корупції”.

Окрім Коломойського, під обмежувальні заходи США також потрапили його найближчі родичі: дружина Ірина Коломойська, дочка Анжеліка Коломойська і син Ізраїль Цві Коломойський. Усім їм заборонено в’їзд до США.

У Державному департаменті США наголошували, що мають перевірені докази причетності українського олігарха до корупції.

Тоді ж речник ЄС із зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив, що Брюссель підтримує санкції США щодо Коломойського.