У п’ятницю, 30 липня, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) вперше за майже 30 років незалежності затвердила Стратегію зовнішньополітичної діяльності України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу за підсумками засідання, що вперше відбувалося не у Києві, а на Донбасі.

“Сьогодні відбулася історична подія. Вперше за 30 років незалежності Україна отримала чітку, зрозумілу і змістовну Стратегію зовнішньополітичної діяльності”, – зазначив Кулеба.

За словами очільника МЗС, процес розроблення цього документу ініціював президент Володимир Зеленський. Він вимагав, що стратегія була “предметною, а не водянистою”.

У проєкті Стратегії наголошується, що в її основі лежить європейський та євроатлантичний курс.

У документі визначено 12 стратегічних цілей України у зовнішньополітичному полі:

відновлення миру і деокупація Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей;

притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності за агресію;

протидія дезінформаційним атакам;

формування безпечного середовища дипломатичними засобами;

вступ у НАТО;

вступ в Європейський Союз;

сприяння зовнішній торгівлі та інвестиціям;

технологічна та екологічна трансформація України;

захист прав та інтересів громадян України за кордоном;

свобода пересування громадян України у світі;

підтримка українців за кордоном;

формування та просування позитивного іміджу України.

Наголошується, що Стратегія спрямована на припинення збройного конфлікту з Росією й деокупацію українських територій.

“Умовами перегляду відносин із Російською Федерацією та переходу від конфронтації до “мирного співіснування” мають бути припинення РФ агресії проти України та повернення тимчасово окупованих територій, здійснення компенсації та інших форм репарації за шкоду, завдану Україні внаслідок тимчасової окупації територій, відмова Російської Федерації від практики втручання у внутрішні справи України“, – йдеться в стратегії.

Додається, що до припинення агресії та повної деокупації Україна прагнутиме скоротити залежність від торгівлі із Російською Федерацією.

При цьому у проєкті вказано, що на швидке відновлення мирних відносин з РФ не варто чекати. Цей перехід відбуватиметься поступово.