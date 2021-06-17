Рада національної безпеки і оборони України збереться на чергове засідання.

Попередній порядок денний опубліковано на сайті РНБО.

Засідання заплановано на 17:00 18 червня. Обговорюватимуть щонайменше 4 питання, включно із застосуванням персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

19 березня РНБО надала доручення провести аудит всіх дозволів на користування українськими надрами за останні 27 років. Доповідь з цього питання буде заслухано на засіданні в п’ятницю.

Також буде розглянуто одне питання із грифом “Таємно” та блок питань “Різні”.

Про підсумки засідання, як планується, на брифінгу о 18:00 сповістить секретар РНБО Олексій Данілов.