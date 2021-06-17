Попередній порядок денний опубліковано на сайті РНБО.
Засідання заплановано на 17:00 18 червня. Обговорюватимуть щонайменше 4 питання, включно із застосуванням персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
19 березня РНБО надала доручення провести аудит всіх дозволів на користування українськими надрами за останні 27 років. Доповідь з цього питання буде заслухано на засіданні в п’ятницю.
Також буде розглянуто одне питання із грифом “Таємно” та блок питань “Різні”.
Про підсумки засідання, як планується, на брифінгу о 18:00 сповістить секретар РНБО Олексій Данілов.
- Нагадаємо, минуле засідання відбулося 4 червня. Тоді ж до складу Ради увійшов міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Олексій Любченко.
- Після засідання у Раді нацбезпеки і оборони заявили, що перші 20 осіб готуються залишити маєтки в Конча-Заспі та Пущі-Водиці, та анонсували пакет законопроєктів щодо олігархів.