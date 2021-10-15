Про це на брифінгу за підсумками засідання Ради нацбезпеки і оборони заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
Данілов зазначив, що в лютому поточного року президент Володимир Зеленський підписав указ, яким Кабінету Міністрів було доручено забезпечувати виконання органами виконавчої влади рішень РНБО.
У п’ятницю, 15 жовтня, РНБО заслухала доповідь міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського і дійшла висновку, що очолюване ним міністерство “на превеликий жаль не в достатньому обсязі виконує укази президента”.
Згаданим указом президента прем’єр-міністрові було доручено взяти під особистий контроль виконання цих РНБО. Тож Рада вирішила звернутися до нього з цього питання.
“Було звернення членів РНБО до прем’єр-міністра щодо розгляду питання роботи керівництва міністерства, про яке йдеться, на найближчому засіданні Кабінету Міністрів”, — зазначив він.
- Нагадаємо, Верховна Рада України призначила Романа Абрамовського міністром захисту довкілля та природних ресурсів України у червні 2020 року.
- Вже наприкінці 2020 року розглядали питання щодо його заміни на цих посаді Романом Опімахою, головою Державної служби геології та надр. Утім відповідне кадрове рішення так і не було прийнято.