Ради нацбезпеки і оборони звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, оскільки очільник Міндовкілля Роман Абрамовський не виконує укази президента Володимира Зеленського.

Про це на брифінгу за підсумками засідання Ради нацбезпеки і оборони заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Данілов зазначив, що в лютому поточного року президент Володимир Зеленський підписав указ, яким Кабінету Міністрів було доручено забезпечувати виконання органами виконавчої влади рішень РНБО.

У п’ятницю, 15 жовтня, РНБО заслухала доповідь міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського і дійшла висновку, що очолюване ним міністерство “на превеликий жаль не в достатньому обсязі виконує укази президента”.

Згаданим указом президента прем’єр-міністрові було доручено взяти під особистий контроль виконання цих РНБО. Тож Рада вирішила звернутися до нього з цього питання.

“Було звернення членів РНБО до прем’єр-міністра щодо розгляду питання роботи керівництва міністерства, про яке йдеться, на найближчому засіданні Кабінету Міністрів”, — зазначив він.