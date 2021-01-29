Covid-19 Україна

оновлено 29.01.2021 о 18:02

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Robinhood обмежив торгівлю криптовалютами після зростання курсу Dogecoin

У п’ятницю, 29 січня, сервіс фінансових послуг Robinhood почав обмежувати торгівлю криптовалютами після того, як ціна жартівливої ​​криптовалюти Dogecoin за 24 години зросла на більш ніж 300%.

П’ятниця, 29 січня 2021, 18:42

Про це повідомляє CNBC.

Вранці користувачі Robinhood заявили про блокування послуг миттєвих депозитів для криптовалют. Після цього компанія підтвердила, що встановила обмеження.

“Через надзвичайну кон’юнктуру ринку ми тимчасово відключили  миттєву купівельну спроможність для криптовалюти. Клієнти все ще можуть використовувати одержані кошти для придбання криптовалюти. Ми будемо продовжувати моніторинг кон’юнктури ринку та спілкуватися з нашими клієнтами”, – заявив представник Robinhood.

Dogecoin створили у 2013 році на платформі Twitter та назвали на честь відомого мема Doge. Його ціна почала стрімко зростати вчора, і зараз капіталізація Dogecoin становить понад 7 мільярдів доларів завдяки величезному обсягу транзакцій за останню добу.

Ринкова активність та обмеження за останні 24 години зробили Dogecoin популярним мемом серед інвесторів r/WallStreetBets. 

Нагадаємо, що у четвер, 28 січня, курс криптовалюти Dogecoin побив історичний максимум. Однак пізніше вартість значно знизилася. Криптовалюта може стати однією з найпопулярніших у світі. Експерти впевнені, що Dogecoin зазнав бурхливої ​​торгової діяльності завдяки увазі членів торгових груп Reddit, таких як WallStreetBets та SatoshiStreetBets.

  • Магазини мережі GameStop у період пандемії в основному залишалися зачинені, відповідно вони отримали величезні збитки, але на біржі їхні акції з якоїсь причини різко пішли вгору.
Теги: Dogecoin, Robinhood, криптовалюти

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