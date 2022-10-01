Ігрова онлайн-платформа Roblox, де учасники можуть створювати власні сюжети, видалила зі свого каталогу дві гри "War on Larkiv: Ukraine" та "Battle for Ukraine". Вони імітували події та місця бойових дій російсько-української війни. Водночас гравці могли боротися в ролі росіян чи українців.

Про це повідомляє BBC.

Сценарії в “War on Larkiv: Ukraine”, ймовірно, є прототипом українського міста Харків. Як зазначили в BBC, менш ніж за два тижні в цю гру зіграли 90 тисяч разів.

Варто зауважити, що найпопулярніші ігри, створені самими гравцями, виводять на головний екран платформи Roblox, інші можна знайти за пошуком.

У такий спосіб, платформа почала пропонували “War on Larkiv: Ukraine” через значну популярність. Сюжет отримав високий рейтинг за відгуками користувачів — 71%, а також поширилася соціальними мережами.

Журналісти BBC зауважили, що гравці могли обрати за кого воювати — за Україну чи РФ. У грі одночасно брали участь від 10 до 40 людей, спілкуючись англійською, українською та російською мовами.

“Battle for Ukraine” була доступна упродовж місяців. Там учасники спостерігали за боями у, до прикладу, в тимчасово окупованому місті Маріуполь.

Після звернення журналістів у Roblox, видалили “War on Larkiv: Ukraine” протягом 4 годин через порушення правил спільноти.

Водночас представники Roblox заявили, що мають суворі стандарти щодо зображення реальних подій. Згодом видалили й “Battle for Ukraine”.