Про це повідомляє BBC.
Сценарії в “War on Larkiv: Ukraine”, ймовірно, є прототипом українського міста Харків. Як зазначили в BBC, менш ніж за два тижні в цю гру зіграли 90 тисяч разів.
Варто зауважити, що найпопулярніші ігри, створені самими гравцями, виводять на головний екран платформи Roblox, інші можна знайти за пошуком.
У такий спосіб, платформа почала пропонували “War on Larkiv: Ukraine” через значну популярність. Сюжет отримав високий рейтинг за відгуками користувачів — 71%, а також поширилася соціальними мережами.
Журналісти BBC зауважили, що гравці могли обрати за кого воювати — за Україну чи РФ. У грі одночасно брали участь від 10 до 40 людей, спілкуючись англійською, українською та російською мовами.
“Battle for Ukraine” була доступна упродовж місяців. Там учасники спостерігали за боями у, до прикладу, в тимчасово окупованому місті Маріуполь.
Після звернення журналістів у Roblox, видалили “War on Larkiv: Ukraine” протягом 4 годин через порушення правил спільноти.
Водночас представники Roblox заявили, що мають суворі стандарти щодо зображення реальних подій. Згодом видалили й “Battle for Ukraine”.
- Росіяни намагалися корегувати вогонь за допомогою українських дітей та підлітків, пропонуючи їм проходити так звані “квести”.
- Звичайно, графіка в іграх — не головне, але набагато приємніше насолоджуватися цікавим сюжетом і захоплюючим геймплеєм з картинкою на екрані, а не з хаосом низькополігональних моделей.