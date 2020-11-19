Робоча група з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та удосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи КСУ погодила максимальну закритість роботи для досягнення результату.

Про це повідомили у пресслужбі “Голосу” з посиланням на слова нардепа Ярослава Юрчишина, повідомляють #Букви.

За словами Юрчишина, перше засідання робочої групи було присвячене організаційним питанням, наступне відбудеться 20 листопада о 9:00.

“Щойно завершилося засідання робочої групи по відновленню антикорупційного законодавства і реагування на рішення Конституційного Суду. Воно було присвячене організаційним питанням. Перше — погодилися працювати максимально оперативно і в стислі терміни, тому наступне засідання відбудеться завтра о 9 ранку”, – зазначив Юрчишин.

Засідання робочої групи буде проходити в закритому режимі.

“На засідання будуть запрошуватися лише експерти з відповідних питань — чи то діяльності Конституційного Суду, чи кримінального законодавства для поновлення чи прописання у новій редакції статті, скасованої КСУ щодо брехні в деклараціях, і відповідно діяльності НАЗК у сфері перевірки декларацій, зокрема і декларацій суддів”, – сказав нардеп.

Раніше Володимир Зеленський вніс до Парламенту законопроєкт через рішення Конституційного суду скасувати відповідальність за неправдиве декларування та обмежити повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції. Документом не лише повертається попереднє антикорупційне законодавство, але й передбачається розпуск КСУ.

Голова КСУ суддя Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського “має ознаки конституційного перевороту”.

31 жовтня Венеційська комісія та GRECO застерегли Україну від порушення Конституції при прийнятті законопроєкту Володимира Зеленського щодо припинення повноважень всіх суддів КСУ.

2 листопада Зеленський записав аудіозвернення до фракції “Слуга народу”, в якому закликав голосувати за законопроєкт про перезавантаження Конституційного суду. Також президент відвідав засідання фракції “Слуги народу”, присвячене питанню щодо Конституційного суду, та закликав нардепів проголосувати за звільнення суддів.