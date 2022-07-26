Про це повідомляє CNN.

Під час турніру робот забрав фігуру Крістофера і ставив на її місце свою, втім Крістофер поквапився і вже робив хід у відповідь. Роботу це не сподобалося, тому він схопив дитину за вказівний палець і сильно стиснув. Палець дитини витягли, але він отримав перелом і до кінця турніру грав у гіпсі.

“Робота ми взяли напрокат, його вже давно багато де виставляють спеціалісти. Мабуть, оператори не помітили якісь недоліки. Дитина зробила рух, і після цього потрібно дати час, щоб робот зреагував, але хлопець поспішив, робот його схопив. Ми не маємо з роботом нічого спільного”, — сказав президент Федерації шахів Москви Сергій Лазарєв.

На відео, опублікованому в Telegram-каналі Baza, видно, як робот хапає хлопчика за палець. Після короткої боротьби кілька людей допомагають звільнити руку дитини та відводять її від столу.