Про це поінформували в Державному агентстві України з управління зоною відчуження.

Випробування автономного робота провели дослідницька група Брістольського університету спільно з фахівцями Державного спеціалізованого підприємства “Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами”.

Також під час робіт використовувалися безпілотні літальні апарати, наземні роботизовані системи, датчики-сканери для оцінки розподілу радіоактивних матеріалів на площі і в просторі (гамма-спектрометр, лідар, фотограмметрія, гіперспектральний та нейтронний датчики).

Радіометричні й геофізичні роботи проходили на території двох секторів пункту тимчасової локалізації радіоактивних відходів “Рудий ліс”, на територіях пунктів захоронення радіоактивних відходів “Підлісний” і “Буряківка”.

За результатами досліджень очікується отримання зображень у 3-D форматі та карти розподілу активності радіонуклідів на цій території.

Це дозволить оновити карти розподілу радіаційного забруднення на ділянках, де проводилось обстеження.

ДОВІДКА. Boston Dynamics була створена в 1992 року фахівцем з робототехніки Марком Райбертом на основі інженерів з Массачусетського технологічного інституту (MIT). У 2013 році компанію купила корпорація Google, однак згодом вона була продана з комерційних міркувань. Boston Dynamics здобула популярність завдяки розробці військового чотириногого робота BigDog на замовлення управління перспективних дослідницьких проектів Пентагону (DARPA).

Spot — чотириногий робот, вперше представлений компанією 23 червня 2016 року. Він здатний розвивати швидкість до 1.6 м/сек та освоювати місцевість за допомогою стереокамер, які в сумі дають кут огляду в 360°. Його вага становить лишень 25 кг, що робить його одним з найлегших роботів.

Цей гнучкий робот здатний потрапляти до важкодоступних місць та може бути переналаштований для виконання широкого кола завдань. Він може бути використаний з метою підвищити ефективність роботи компанії або знизити ризики, пов’язані з безпекою, для її працівників.