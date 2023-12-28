Чимало українців обирають Чикаго як перший крок у своїй імміграційній подорожі, зважаючи на велику українську діаспору в цьому місті. Цей вибір зробили як досвідчені професіонали, так і люди, котрі не володіють англійською мовою чи не мають вищої освіти. У Чикаго можливості для працевлаштування знайдуться для всіх категорій іммігрантів.

У цій статті ми хочемо поділитися інформацією про те, чим особлива робота в Чикаго для жінок, які вакансії доступні для українців без знання англійської на високому рівні чи наявності досвіду роботи. Для цього наша редакція звернулася до порталу BAZAR.club, який спеціалізується на послугах та оголошеннях у США, аби надати нашим читачам найактуальнішу інформацію у цій сфері.

Доглядальниця

У місті Чикаго та його передмістях розташовано чимало закладів для літніх людей. Серед них знаходяться такі, де проживають люди, які розмовляють українсько. чи російською мовами і віддають перевагу спілкуванню на ній. На ці позиції приймаються здебільшого жінки, але така робота в чикаго для чоловіків теж актуальна, оскільки вимагає фізичної витривалості, та уваги до потреб літніх. Заробітна плата для доглядальників становить від 8 до 15 доларів за годину, при цьому робочий день триває близько 8 годин. Окрім роботи у закладах, існують можливості для працевлаштування як приватних доглядальників для літніх людей, які розмовляють російською мовою, де робочий графік може бути більш гнучким.

Няня

Часто у сім’ях іммігрантів з України та Росії віддають перевагу няням з України, які розмовляють рідною мовою. Таким чином батьки хочуть, щоб їхня дитина не забувала рідну мову, і вдаються до послуг своїх співвітчизниць.

Вантажник у Чикаго

В промисловому місті Чикаго завжди є попит на роботу вантажників. Це чудова робота в Чикаго для чоловіків, адже підходить для фізично сильних та здорових чоловіків. Часто таке працевлаштування надається на офіційних умовах. Основна вимога для роботи вантажником – здатність зрозуміти та виконати інструкції бригадира.

Мувер – водій або експедитор для роботи в мувінговій компанії

Термін “мувінг” означає надання професійних послуг з транспортування вантажів під час переїздів. Така робота для українців в Чикаго доволі популярна. У літній період спостерігається зростання попиту на ці послуги, тому кількість пропозицій роботи в мувінгових компаніях у Чикаго збільшується. Для кандидатів на позицію водія важливо мати водійські права, що відповідають американським стандартам.



Хаускіпер – прибиральник у готелях та приватних будинках

Знайти схожу роботу Чікаго для українців досить просто. Для цього можна скористатися веб-сайтами, де розміщуються українські оголошення в Чикаго з вакансіями або особисто відвідати місцеві готелі. Основні обов’язки хаускіпера включають прибирання, прання, миття посуду та виконання інших побутових завдань. У приватних будинках до цього може додаватися також готування.

Робота є фізично вимогливою та часто монотонною, проте не вимагає високого рівня знання англійської мови – достатньо знати основні фрази. Заробітна плата хаускіпера зазвичай не перевищує 2000 доларів на місяць, але це кошти достатні для покриття щоденних витрат на їжу та побутові потреби.

Переваги роботи без знання мови та їх обмеження

Основна перевага роботи в США без знання англійської мови полягає у можливості швидкого заробітку необхідних коштів для первинного облаштування. Така робота не вимагає дипломів чи підтвердження кваліфікацій. Зазвичай, роботу вантажника чи няні або ж роботу в Чикаго на будівництві можна знайти досить швидко, навіть протягом одного дня. Багато іммігрантів, зважаючи на достатній дохід від такої роботи, не квапляться вивчати англійську чи підвищувати свою кваліфікацію.

Проте, існує низка значних недоліків такого працевлаштування:

Ризик стати жертвою шахрайства з боку російськомовних роботодавців.

Обмеження спілкування виключно в рамках російськомовної спільноти, що перешкоджає інтеграції в американське суспільство.

Відсутність кар’єрного зростання та ризик застрягнути на низькооплачуваній посаді, не використовуючи свої освітні досягнення.

Для уникнення таких негативних наслідків, іммігрантам варто сприймати таку роботу як тимчасову. Після стабілізації умов життя, слід активно вивчати англійську мову та користуватися можливостями американської системи освіти для іммігрантів. Володіння англійською мовою відкриє шлях до навчання на нових спеціальностях і допоможе реалізувати свій потенціал в американському суспільстві, виходячи за рамки низькооплачуваних посад.