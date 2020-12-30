Роботи, створені американською інженерною компанією Boston Dynamics, напередодні Нового року виконали запальний танець під пісню "Do You Love Me".

Про це повідомляє видання The Verge.

Відео з танцями роботів опубліковано на YouTube-каналі Boston Dynamics.

“Вся наша команда зібралася, щоб відсвяткувати початок року, який, як ми сподіваємося, буде більш щасливим”, – сказано в підписі до відео.

У ролику спільний танець виконали роботи трьох різних видів.

Спочатку в танок пішли два людиноподібні роботи Atlas, а незабаром до них приєднався робопес Spot.

Під кінець в ролику з’явився робот на колесах Handle.

Роботи станцювали під хіт 1962 року “Do You Love Me” гурту The Contours, який може бути знайомий за фільмом “Брудні танці” з Патріком Суейзі.

Варто відзначити, що роботи Boston Dynamics і раніше показували танцювальні рухи, але досі вони ніколи не робили цього разом.

Компанія Boston Dynamics була заснована в 1992 році співробітником Массачусетського технологічного інституту Марком Рейбертом. Компанія є розробником роботів, найбільш відомі з яких: чотириногий робот-собака Spot і двоногий робот-гуманоїд Atlas, призначений для пересування по пересіченій місцевості.

На початку грудня стало відомо, що контрольний пакет акцій Boston Dynamics купує південнокорейська автомобілебудівна компанія Hyundai Motor. Сума угоди становить 1,1 млрд доларів.