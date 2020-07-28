Після кількох невдалих спроб підняти танкер Delfi в Одесі було прийнято рішення змінити підрядника, після чого роботи відновлять.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Роботи знову почнуться після того, як буде підписано договір з підрядником. За словами міністра, це станеться до кінця серпня.

“Є два можливих варіанти евакуації: підняття танкера або розрізання на дві частини. Останній – крайній захід. Упевнений, тепер ми якомога швидше вирішимо проблему з танкером і нарешті звільнимо пляж “Дельфін” від токсичного металобрухту. Адміністрація морських портів України вибере компанію-підрядника для евакуації судна. Договір на виконання робіт підпишуть до кінця серпня”, – повідомив Криклій.

Міністр пояснив, що зараз проводиться процедура відмови судновласника від власності. Тільки після цього Адміністрація морських портів зможе приступити до підготовки та проведення робіт.

24 липня стало відомо, що в Одесі стався черговий масштабний розлив нафти із затонулого на пляжі танкера.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року під час сильного шторму судно Delfi, яке перебувало в акваторії порту “Південний”, зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси. В результаті танкер сів на мілину недалеко від пляжу “Дельфін”.

В результаті аварії танкера стався витік палива. Вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії танкера Delfi перевищила допустиму норму в 157 разів. За кілька днів після аварії навколо танкера встановили бони для очищення води.

Зараз судно міститься на тому ж місці, періодично з нього відбуваються витоку палива. Зокрема, витік стався напередодні, 23 червня.