Про це в ефірі Громадського радіо повідомив начальник головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан.

За його словами, найнебезпечнішими для пасажирів є маршрутні таксі та звичайні таксі. Їхню роботу обмежать у першу чергу.

При цьому існує ймовірність того, що метро продовжуватиме свою роботу. Річ у тому, що метрополітен слідкує за дотриманням маскового режиму та соціальної дистанції. Також у метро вбудована ефективна система вентиляції, що перешкоджає зараженню пасажирів.

“При недотриманні протиепідемічних заходів найбільше ризиків поширення коронавірусу у маршрутних таксі, далі йдуть звичайні таксі, потім наземний комунальний транспорт. На останньому місці метро завдяки гарній вентиляції та контролю носіння масок. Тому обмеження в роботі метро розглядатимемо в останню чергу”, – сказав Рубан.