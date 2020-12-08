Про це в ефірі Громадського радіо повідомив начальник головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан.
За його словами, найнебезпечнішими для пасажирів є маршрутні таксі та звичайні таксі. Їхню роботу обмежать у першу чергу.
При цьому існує ймовірність того, що метро продовжуватиме свою роботу. Річ у тому, що метрополітен слідкує за дотриманням маскового режиму та соціальної дистанції. Також у метро вбудована ефективна система вентиляції, що перешкоджає зараженню пасажирів.
“При недотриманні протиепідемічних заходів найбільше ризиків поширення коронавірусу у маршрутних таксі, далі йдуть звичайні таксі, потім наземний комунальний транспорт. На останньому місці метро завдяки гарній вентиляції та контролю носіння масок. Тому обмеження в роботі метро розглядатимемо в останню чергу”, – сказав Рубан.
- Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, жорсткий карантин в Україні навряд чи буде введено 2 січня. Міністр нагадав, що уряд має оголосити свій план дій щодо введення жорсткого карантину у середу, 9 грудня.
- У п’ятницю, 4 грудня, представники уряду разом з очільниками міст та ОДА обговорили перелік обмежень під час локдауну та дійшли згоди у питаннях з приводу того, які суб’єкти господарської діяльності, ймовірно, матимуть припинити роботу.
- Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що радив уряду не вводити локдаун у грудні.
- Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я України рекомендуватиме Уряду ввести жорсткий карантин (локдаун) на початку січня 2021 року терміном на три тижні.
- Майже 60% українців підтримують запровадження локдауну (жорстких карантинних обмежень) на новорічні свята. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада 2020 року.