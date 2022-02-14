Про це повідомляє Boston Dynamics.

У центрі сюжету зображені охоронці на заводі Boston Dynamics, які вирішили відпочити та випити пива. Рекламу випустили до фінальної гри Super Bowl LVI за звання чемпіона Національної футбольної ліги США.

До охоронців приходять робопси Spot. Роботи пропонують їм скуштувати пиво Samuel Adams, після чого спокійні посиденьки переросли у вечірку. На ній роботи з охоронцями веселяться, роблять сальто, показують “місячну ходу”, обговорюють дівчат і п’ють пиво.

Automate your touchdown dance and relax for the big game. Enjoy our collaboration with @SamuelAdamsBeer! pic.twitter.com/SBApRyrRVM — Boston Dynamics (@BostonDynamics) February 14, 2022

За словами заступника креативного директора GS&P Джо Уоррена, передає Muse, компанія вирішила влаштувати “найбожевільніший сценарій вечірки”. Зокрема розробники у рекламі продемонстрували, як навчили роботів танцювати пліч-о-пліч з людьми, хапати предмети у людей і нести барила.

“Ми навіть змушували їх грати в бір-понг, але це не пасувало з юридичних причин з урахуванням стандартів реклами пива”, — каже Уоррен.

Керівник відділу маркетингу Boston Dynamics Ніколас Ноель поділився, що роботів не привозили на знімальний майданчик і не включали. Вони приходили на зйомки як люди. Їхні руху були запрограмовані заздалегідь, хоча деякі коригування вносилися наживо. Розробники друкували на своїх ноутбуках програмний код і записували, що управляє рухами роботів о 3 годині ночі.

“Це ролик про те, як люди та роботи веселяться пліч-о-пліч. Вони збираються разом, щоб насолодитися відмінним пивом. Це майбутнє, яке Сем Адамс може залишити позаду”, — додав Ніколас Ноель.