Про це повідомляє Boston Dynamics.

У центрі сюжету зображені охоронці на заводі Boston Dynamics, які вирішили відпочити та випити пива. Рекламу випустили до фінальної гри Super Bowl LVI за звання чемпіона Національної футбольної ліги США.

До охоронців приходять робопси Spot. Роботи пропонують їм скуштувати пиво Samuel Adams, після чого спокійні посиденьки переросли у вечірку. На ній роботи з охоронцями веселяться, роблять сальто, показують “місячну ходу”, обговорюють дівчат і п’ють пиво.

Automate your touchdown dance and relax for the big game. Enjoy our collaboration with @SamuelAdamsBeer! pic.twitter.com/SBApRyrRVM

— Boston Dynamics (@BostonDynamics) February 14, 2022