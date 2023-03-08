Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував українськими жінками за неоціненний внесок для перемоги у повномасштабній російсько-українській війні, а також надійний тил.

Про це він повідомив у Facebook.

Залужний поставив запитання: “українська жінка сьогодні — хто вона?”.

За його словами, йдеться про захисницю, яка ризикує життям заради Батьківщини. Волонтерка, яка цілодобово надає неоціненну допомогу. Лікарку, яка героїчно рятує життя.

Крім того, про вчительку, завдяки якій маленькі українці пам’ятатимуть ДНК нашої нації. Також українська жінка це — керівниця компанією, спортсменка, юристка, дизайнерка, журналістка чи успішна представниця будь-якої іншої професії.

“Мати, яка щосекунди просить у Бога захисту для своєї дитини. Дружина, яка чекає вдома. Або яку чекають вдома. Донька, яка пишається батьками й стала для них надійною опорою”, — написав Залужний.

Він наголосив, що щодня українки роблять неоціненний внесок для нашої перемоги: “Кожна на своєму фронті. Вдячний за самовідданість на передовій та надійний тил”, — додав Головнокомандувач ЗСУ.