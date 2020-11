Трансляція відбувалася на YouTube-каналі компанії.

Цього разу ракета зробила посадку в морі. У компанії вже анонсували випробовування повноцінної схеми, за якої ракета за допомогою парашутів знижує швидкість. Тому її зможе підхопити вертоліт у польоті.

Вже через декілька годин після посадки глава компанії Пітер Бек опублікував фото першого ступеня у воді. На ракеті не видно якихось серйозних пошкоджень.

Electron – це легка двоступенева ракета для запусків невеликих супутників. Вона може виводити на низьку навколоземну орбіту навантаження масою до 300 кілограмів. Характеристик цієї ракети вистачає для доставлення невеликого вантажу до Місяця.

У 2019 році Rocket Lab оголосила про створення багаторазової ракети першого ступеню Electron. У ній буде використовуватися не реактивна посадка, як у SpaceX, а парашути. Після відділення від другого ступеня, прольоту верхніх шарів атмосфери і зниження швидкості до двох Махів вистрілює невеликий гальмівний парашут, а після зниження до декількох кілометрів розкривається основний парашут, що знижує швидкість ступені до безпечної для посадки. Компанія вже успішно перевірила концепцію посадки за допомогою скидання макета ступені з вертольота і її затримання, а тепер приступила до випробувань під час реальних запусків.

Після запуску вранці 20 листопада перший ступінь успішно відокремився від другого, а потім успішно випустив обидва парашути і сів у воду неподалік Нової Зеландії. Після цього фахівці підпливли до ступеня на службовому судні і почали готуватися його до завантаження на борт.

Під час зниження першого ступеня Rocket Lab показувала дані з його камери до входу в атмосферу, а потім залишила лише трансляцію польоту другого ступеня. Потім глава компанії Пітер Бек опублікував у Twitter фотографію з першого ступеня, на якій видно парашут, який розкрився. Компанія не опублікувала фотографії з місця посадки, але пообіцяла викласти їх пізніше.

My new favourite image of 2020. pic.twitter.com/lEIXPyCIkI

— Peter Beck (@Peter_J_Beck) November 20, 2020