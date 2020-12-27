У Мережу просочився новий набір інженерних зразків майбутніх мікропроцесорів від Intel, що мають кодову назву Rocket Lake-S.

Про це повідомляє портал VideoCardz.com.

Очікується, що Intel анонсує свої процесори 11-го покоління Rocket Lake-S на виставці CES 2021 у січні наступного року. Чим ближче офіційний анонс, тим більше витоків інформації про них з’являється в Мережі.

Відомо, що серія Rocket Lake стане першою основною серією Intel, яка буде підтримувати PCI Express 4.0, а також мати вбудовану графіку Xe.

За чутками, Intel почне масове виробництво серії 11-го покоління до кінця січня. У магазинах вона може з’явитися у лютому-березні.

Нові фото на витоки інформації про Rocket Lake-S, що з’явилися на китайському сайті Bilibili, проливають світло на характеристики майбутніх моделей Core i7-11700 (зразок QV1J, перша партія), Core i7-11700K (зразок QV1K, друга партія) та Core i9-11900 (зразок QVYE, друга партія).

Intel Core i9-11900 QVYE

Так, зразок QVYE (це. схоже, чіп Core i9-11900, без суфікса K) має обмеження потужності TDP PL1 на рівні 65 Вт (PL2 — 224 Вт).

QVYE пропонує інтерфейс PCIe Gen4, нову графіку Xe, а також підтримує профілі XMP, що за замовчуванням працюють на частоті 3200 МГц.

Базова тактова частота — 1,8 ГГц. В режимі Turbo все ядра можуть підвищувати частоту до 4 ГГц, за навантаження на одне ядро — до 4,5 ГГц.

Intel Core i7-11700K (ES2) QV1K

Другий зразок, про який просочилася інформація — це QV1K, друга модифікація Intel Core i7-11700K.

Процесор має TDP PL1 в 125 Вт (PS2 — 250 Вт), базову частоту 3,4 ГГц, до 4,3 ГГц в режимі Turbo і 4,8 ГГц — при навантаженні тільки на одне ядро.

Цей зразок підтримує PCIe Gen4, а також XMP з частотою 3200 МГц за замовчуванням. Також є вбудована графіка Xe.

Intel Core i7-11700 (ES1) QV1J

Зразок QV1J — це перша модифікація Intel Core i7-11700. На відміну від зразків другого покоління, QV1J схоже, не підтримують PCIe Gen 4.0. Однак ЦП має вбудовану графіку Xe. Базова тактова частота на рівні 1,8 ГГц, до 3,8 ГГц в режимі Turbo на всі ядра і до 4,4 ГГц при навантаженні тільки на одне ядро.