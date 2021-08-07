Родичі загиблих внаслідок трагедії 11 вересня, перед 20-ю річницею звернулися до президента США Джо Байдена з вимогою не приходити та не брати участь в акціях пам'яті, якщо він не розсекретить документи про обставини терактів. Відповідний лист підписали 1800 осіб.

Про це повідомляє BBC.

На думку підписантів, до терактів могли бути причетні чиновники з Саудівської Аравії.

Ініціатори листа давно стверджують, що офіційні представники уряду Саудівської Аравії завчасно знали про заплановані терористичні атаки, але нічого не зробили. З цього приводу родичі загиблих подали до суду на уряд Саудівської Аравії, хоча там кажуть, що не причетні.

Підписанти вважають, що якщо Байден не виконає їх вимогу, то не матиме морального права відвідати заходи з нагоди трагедії, які 11 вересня відбуватимуться в Нью-Йорку, Вірджинії та Пенсильванії (місця, де відбулися теракти).

“Ми не можемо привітати президента на наших священних землях, поки він не виконає своє зобов’язання”, – сказано в тексті листа.

Родичі загиблих написали, що будь-яку інформацію про причини та обставини теракту не розголошували протягом багатьох років, чому сприяли адміністрації різних президентів, Міністерство юстиції та ФБР. Це буде перша річниця терактів 11 вересня за президентства Байдена, тому родичі загиблих сподіваються, що він “порушить багаторічне мовчання”.

“Попередні президенти, Дональд Трамп, Барак Обама та Джордж Буш не розсекретили ці документи, апелюючи до питань національної безпеки… Але через 20 років немає причин берегти цю інформацію в секреті…”, – нагадали автори листа.

Вони вважають, що в разі, якщо Байден “відмовиться від своїх зобов’язань та стане на бік Саудівської Аравії”, то їм доведеться “публічно виступити проти його участі в меморіальних церемоніях 11 вересня”.

11 вересня в США через кілька терактів загинули 2977 осіб. Відповідальність за теракти взяли на себе представники терористичної організації Аль-Каїда. Виконавцями були 19 осіб, з них 15 – піддані Саудівської Аравії.

Вранці 11 вересня чотири групи терористів-смертників захопили чотири пасажирських авіалайнери, які належали двом американським авіаперевізникам United Airlines та American Airlines. Літаки летіли до Каліфорнії. Терористи спрямували два літаки в північну та південну 110-поверхові башти Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. В результаті аварії всередині будівель почалися пожежі. Через певний час обидві конструкції впали, поховавши під собою сотні людей. Через їх обвал понад десять менших будівель, які були поряд, також впали. Серед них – 47-поверхова вежа номер сім Всесвітнього торгового центру.

Третій літак з терористами за штурвалом спрямували в будівлю Пентагону. Коли літак впав – зруйнував частково західну частину штаб-квартири міністерства оборони США.

Четвертий літак не став учасником терактів. Дізнавшись про те, що відбувається, пасажири та команда атакували терористів, в результаті чого літак впав на безлюдному полі в штаті Пенсильванія.